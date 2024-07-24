«Ее карта судьбы — аркан Дьявола»: астролог — о конце карьеры Глюкозы

Астролог назвала Глюкозу лидером, который если ставит цель, то всегда достигает ее Источник: читатель NGS24.RU











Астролог Дарья Тимофеева сделала нумерологический разбор певицы «Глюкозы». Она рассказала красноярскому изданию NGS24.RU об ее основном принципе, миссии и даре, пояснила значение псевдонима, а также дала прогноз на ближайший год. По ее словам, певица может завершить карьеру. Приводим мнение астролога:

— Глюкоза, она же Наталья Чистякова, родилась 7 июня 1986 года. Люди, рожденные седьмого числа, как правило, карьеристы. Им важно быть первыми, лидерами, они обладают умением ставить цели и достигать их, для них важно идти по намеченному пути, к победе. Смелые, упорные, настойчивые, решительные, уверенные, могут не оставлять идею задуманного и начинать снова и снова. После неудачи поднимаются и продолжают идти к цели, хоть и тяжело переносят поражения.

Основной принцип этих людей — движение. Таких смело можно назвать бунтарями. А ведь и правда, в биографии певицы много фактов о том, как она вела себя в детстве и подростковом возрасте. Ее карта судьбы 15. В таро-нумерологии это аркан Дьявола, что дает таким людям, как Наталья, очень сильное обаяние и магнетизм. К таким людям, как она, всегда будет тянуть, и ты даже не будешь понимать, почему.

Миссия человека с таким числом судьбы — научиться правильно использовать свою мощную энергию и направлять ее на светлые дела. Построить карьеру и стать независимым, что неплохо у нее получилось сделать. Самое главное — людей с арканом Дьявола жизнь будет всегда искушать разными запрещенными веществами, алкоголем и другими слабостями. Поэтому ее встреча с продюсером Максимом Фадеевым стала решающим событием, чтобы не пустить всю жизнь по худшим проявлениям дьявола. По словам самой Глюкозы, именно Фадеев спас ее от плохой жизни.

Ее дар — аркан 22 Шут. Это очень творческий аркан, который дает ей харизму и умение с энтузиазмом браться за новые дела и проекты. Также это дает ей неплохое чувство юмора. Хочу подметить, что именно анимационные ролики в начале ее карьеры принесли ей успех, что тоже очень хорошо прослеживается по этому аркану.

Если взять ее псевдоним, то выходит 11 аркан Сила, который говорит о том, что ее псевдоним дает ей возможность быть более выносливой, трудоспособной и управлять массами, это одно из самых сильных чисел с энергией лидера.

Если посмотреть ее прогноз на год, то у нее сейчас все идет под энергией аркана 21 Мир — это всего два пути развития событий: в первом случае, это может оказаться завершение деятельности, последняя остановка, но также это может быть завершение с последующим выходом на новую ступень с огромным масштабом. Тем более, год идет под циклом 3, а это всегда про творческую реализацию и расцвет».

Скандал, которым недавно отличилась певица произошел на прошлых выходных в Красноярске — во время выступлении на Дне металлурга она щупала себя за интимные места и материлась.