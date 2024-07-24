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Город «Ее карта судьбы — аркан Дьявола»: астролог — о конце карьеры Глюкозы

«Ее карта судьбы — аркан Дьявола»: астролог — о конце карьеры Глюкозы

Полный нумерологический разбор звезды

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14 комментариев
Астролог назвала Глюкозу лидером, который если ставит цель, то всегда достигает ее

Астролог Дарья Тимофеева сделала нумерологический разбор певицы «Глюкозы». Она рассказала красноярскому изданию NGS24.RU об ее основном принципе, миссии и даре, пояснила значение псевдонима, а также дала прогноз на ближайший год. По ее словам, певица может завершить карьеру. Приводим мнение астролога:

— Глюкоза, она же Наталья Чистякова, родилась 7 июня 1986 года. Люди, рожденные седьмого числа, как правило, карьеристы. Им важно быть первыми, лидерами, они обладают умением ставить цели и достигать их, для них важно идти по намеченному пути, к победе. Смелые, упорные, настойчивые, решительные, уверенные, могут не оставлять идею задуманного и начинать снова и снова. После неудачи поднимаются и продолжают идти к цели, хоть и тяжело переносят поражения.

Основной принцип этих людей — движение. Таких смело можно назвать бунтарями. А ведь и правда, в биографии певицы много фактов о том, как она вела себя в детстве и подростковом возрасте. Ее карта судьбы 15. В таро-нумерологии это аркан Дьявола, что дает таким людям, как Наталья, очень сильное обаяние и магнетизм. К таким людям, как она, всегда будет тянуть, и ты даже не будешь понимать, почему.

Миссия человека с таким числом судьбы — научиться правильно использовать свою мощную энергию и направлять ее на светлые дела. Построить карьеру и стать независимым, что неплохо у нее получилось сделать. Самое главное — людей с арканом Дьявола жизнь будет всегда искушать разными запрещенными веществами, алкоголем и другими слабостями. Поэтому ее встреча с продюсером Максимом Фадеевым стала решающим событием, чтобы не пустить всю жизнь по худшим проявлениям дьявола. По словам самой Глюкозы, именно Фадеев спас ее от плохой жизни.

Ее дар — аркан 22 Шут. Это очень творческий аркан, который дает ей харизму и умение с энтузиазмом браться за новые дела и проекты. Также это дает ей неплохое чувство юмора. Хочу подметить, что именно анимационные ролики в начале ее карьеры принесли ей успех, что тоже очень хорошо прослеживается по этому аркану.

Если взять ее псевдоним, то выходит 11 аркан Сила, который говорит о том, что ее псевдоним дает ей возможность быть более выносливой, трудоспособной и управлять массами, это одно из самых сильных чисел с энергией лидера.

Если посмотреть ее прогноз на год, то у нее сейчас все идет под энергией аркана 21 Мир — это всего два пути развития событий: в первом случае, это может оказаться завершение деятельности, последняя остановка, но также это может быть завершение с последующим выходом на новую ступень с огромным масштабом. Тем более, год идет под циклом 3, а это всегда про творческую реализацию и расцвет».

Скандал, которым недавно отличилась певица произошел на прошлых выходных в Красноярске — во время выступлении на Дне металлурга она щупала себя за интимные места и материлась.

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Комментарии
14
Пьер Дун Лахтинский
24 июля 2024, 12:32
***Если посмотреть ее прогноз на год, то у нее сейчас все идет под энергией аркана 21 Мир — это всего два пути развития событий: в первом случае, это может оказаться завершение деятельности, последняя остановка, но также это может быть завершение с последующим выходом на новую ступень с огромным масштабом.*** пациент скорее мертв, чем жив...а может скорее жив, чем мертв...третьего не дано))) очень точный прогноз...
Дормидонт Евлампивич
24 июля 2024, 12:44
Да вообще всё равно, что будет с Глюкозой Чистяковой
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