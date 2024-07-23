НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

штиль.

 744мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

Прогноз погоды на третью декаду июля

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Город В Новосибирске ищут подрядчика на поставку беспилотника — за него заплатят 3,5 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на поставку беспилотника — за него заплатят 3,5 миллиона рублей

Дрон должен летать на расстояние до 10 километров

519
5 комментариев
Дрон должен нести полезную нагрузку до 4 килограммов

В Новосибирской области планируют закупить беспилотную авиационную систему. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчик должен организовать поставку беспилотника, которым будут пользоваться специалисты Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области (ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»).

Сам дрон должен иметь автоматическое управление, четыре двигателя мощностью 300 ватт. Максимальная скорость устройства — 40 километров в час, он также должен нести полезную нагрузку весом до 4 килограммов и иметь возможность летать на расстояние до 10 километров. Также дрон должен работать в условиях умеренного дождя и снегопада.

В комплекте устройства также должен быть джойстик, наземная станция в формате ноутбука, радиомодем и другое оборудование. Беспилотник должен передавать оператору изображение с разрешением не менее 1280 на 720 пикселей с углом обзора в 360 градусов.

Срок поставки — в течение 90 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта — 3,56 миллиона рублей. Закупка размещена 22 июля, срок окончания подачи заявок — 31 июля 2024 года.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для разработки документации на ремонт «Дома-комбината НКВД». За работы готовы заплатить более 800 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Беспилотник Закупки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
23 июля 2024, 23:58
В Новосибирске производят безпилотники??!
Гость
24 июля 2024, 00:02
Зачем?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Мила,64

Афоня,42

Лада,40

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление