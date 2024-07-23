В Новосибирске ищут подрядчика на поставку беспилотника — за него заплатят 3,5 миллиона рублей

Дрон должен нести полезную нагрузку до 4 килограммов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области планируют закупить беспилотную авиационную систему. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчик должен организовать поставку беспилотника, которым будут пользоваться специалисты Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области (ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»).



Сам дрон должен иметь автоматическое управление, четыре двигателя мощностью 300 ватт. Максимальная скорость устройства — 40 километров в час, он также должен нести полезную нагрузку весом до 4 килограммов и иметь возможность летать на расстояние до 10 километров. Также дрон должен работать в условиях умеренного дождя и снегопада.



В комплекте устройства также должен быть джойстик, наземная станция в формате ноутбука, радиомодем и другое оборудование. Беспилотник должен передавать оператору изображение с разрешением не менее 1280 на 720 пикселей с углом обзора в 360 градусов.



Срок поставки — в течение 90 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта — 3,56 миллиона рублей. Закупка размещена 22 июля, срок окончания подачи заявок — 31 июля 2024 года.

