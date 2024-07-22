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Город Ловят и водителей и пешеходов: полиция продолжит слежку за новосибирцами по выходным в центре города

Ловят и водителей и пешеходов: полиция продолжит слежку за новосибирцами по выходным в центре города

Сотрудники чаще всего останавливали автомобилистов за тонировку и езду без номеров

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48 комментариев
Силовиков замечают в центре по пятницам и выходным

Сотрудники полиции продолжат следить за новосибирцами в Центральном районе города. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по региону на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове.

По словам Андрея Кулькова, мероприятие «Тихий центр» проходит в выходные и предвыходные дни, чтобы обеспечить порядок в Центральном районе города. На прошлой неделе были задействованы 178 сотрудников, которые выявили 335 административных правонарушений, 11 автомобилей эвакуировали.

Дополнительно в пятницу и субботу привлекали наряды сотрудников ГАИ с 19:00 до 03:00: 21 наряд в субботу, 20 нарядов в пятницу. Сотрудники составили 228 административных материалов, из них больше всего за тонировку и езду на машине без номеров.

— Подобные мероприятия продолжатся на протяжении всего летнего сезона, — сообщил начальник ГУ МВД России по НСО.

НГС уже писал о том, как силовики работают на площади Ленина, в центре города в выходные и в пятницу действительно привозят автозаки и эвакуаторы.

ПО ТЕМЕ
Центральный район Полиция ГАИ ГУ МВД по Новосибирской области Тихий центр
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Комментарии
48
Звездолет Сигареты Вега
22 июля 2024, 11:17
Кровавый режим, одним словом.
Гость
22 июля 2024, 10:54
а в других районах города пускай шумят и без номеров гоняют ??
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