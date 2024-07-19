В Новосибирске ищут организатора торжеств на День флага — за праздник заплатят 1,5 миллиона рублей

На празднике развернуть гигантский триколор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика на организацию торжеств в честь Дня Государственного флага России. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупкок.



Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать торжественные мероприятия в честь праздника, который будет отмечаться 22 августа 2024 года, в 12 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.



В требованиях закупки — составление сценарного плана мероприятий. В него должна войти торжественная часть, выступления творческих коллективов, исполнение гимна России, развертывание российского флага размерами 12 на 18 метров.



Перед акцией в Новосибирске необходимо организовать монтаж металлических ограждений в количестве 200 штук, подключить аппаратуру, обеспечить охрану мероприятия, фото и видеосъёмку, а затем изготовить ролик по итогам праздника.



Максимальная цена контракта — 1,4 миллиона рублей. Закупка размещена 19 июля, срок окончания приема заявок — 29 июля 2024 года.

