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Город В Новосибирске ищут организатора торжеств на День флага — за праздник заплатят 1,5 миллиона рублей

В Новосибирске ищут организатора торжеств на День флага — за праздник заплатят 1,5 миллиона рублей

Сами праздничные мероприятия пройдут 22 августа

629
22 комментария
На празднике развернуть гигантский триколор

В Новосибирской области ищут подрядчика на организацию торжеств в честь Дня Государственного флага России. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупкок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать торжественные мероприятия в честь праздника, который будет отмечаться 22 августа 2024 года, в 12 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

В требованиях закупки — составление сценарного плана мероприятий. В него должна войти торжественная часть, выступления творческих коллективов, исполнение гимна России, развертывание российского флага размерами 12 на 18 метров.

Перед акцией в Новосибирске необходимо организовать монтаж металлических ограждений в количестве 200 штук, подключить аппаратуру, обеспечить охрану мероприятия, фото и видеосъёмку, а затем изготовить ролик по итогам праздника.

Максимальная цена контракта — 1,4 миллиона рублей. Закупка размещена 19 июля, срок окончания приема заявок — 29 июля 2024 года.

Ранее мэрия Новосибирска начала искать подрядчика на ремонт «Дома с часами». За работы готовы заплатить 2,8 миллиона рублей.

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Комментарии
22
Yumare
19 июля 2024, 21:28
Власовского флага?
Гость
19 июля 2024, 21:09
Праздники, концерты. фейерверки, шаманы, бузовы - деньги на них есть. А мы сегодня стояли в пробке час на Тёщином языке, чтобы въехать в город. Это что за приоритеты в стране, где нет денег, чтобы построить развязку для выезда - въезда в город? А если потребуется эвакуация из города? Или это специально делается, чтобы люди чувствовали себя стадом, стоя в пробках?
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