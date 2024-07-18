Штраф 2 тысячи рублей: Вице-мэра Новосибирска Клемешова наказали из-за снегоотвалов

Шесть снегоотвалов в Новосибирске находились в границах водоохранных зон Источник: читатель НГС Кирилл, Александр Ощепков / NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области добилась штрафа для первого вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова из-за незаконных снегоотвалов в городе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как мэрия соблюдает законодательство при размещении снегоотвавлов. Зимой в городе снег размещался на 20 площадках, которые использовались по разрешению администрации Новосибирска.



Прокуратура установила, что разрешения были выданы без законных оснований. Шесть снегоотвалов находились в границах водоохранных зон. Из-за нарушений законодательства прокуратура внесла представление в мэрию Новосибирска в марте 2024 года.



Муниципалитет не принял меры, чтобы устранить нарушения. Прокуратура через суд добилась административного штрафа для первого вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова по статье ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Для должностных лиц штраф по данной статье составляет от 2 до 3 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от полугода до года.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что размер штрафа для Олега Клемешова составил 2 тысячи рублей. При его повторном привлечении к административной ответственности может быть применена мера в виде дисквалификации.

Также сообщается, что суд рассматривает иск прокуратура о признании незаконными всех разрешений на размещение снегоотвалов, которые ранее выдала мэрия Новосибирска.

