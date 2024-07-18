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Город эксклюзив В новосибирском Заксобрании обновят рабочие места депутатов — на это потратят 4 миллиона рублей

В новосибирском Заксобрании обновят рабочие места депутатов — на это потратят 4 миллиона рублей

Для парламентариев закупят несколько десятков моноблоков

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9 комментариев
Все работы должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года

В Заксобрании Новосибирской области хотят заменить оборудование на рабочих местах для депутатов. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо демонтировать и установить новое оборудование на рабочих местах областных парламентариев в 7 и 8 рядах, а также оснастить холл большого зала заседаний Законодательного собрания Новосибирской области комплексом «ВЛАСТЬ XXI-Новосибирск».

При обновлении рабочих мест депутатов необходимо провести демонтаж светильников, розеток, обновить столы, установить и настроить терминалы для участников заседаний, а также провести тестирование системы управления терминалами.

В фойе здания регионального парламента планирует смонтировать новые акустические системы, настроить звуковую схему.

Закупка предполагает приобретение 29 настольных компьютеров-моноблоков черного цвета. Их ширина должна быть не более 49 сантиметров, а сам компьютер должен располагаться под углом в 60 градусов к поверхности рабочего стола. Также планируется приобретение другого оборудования — звуковых усилителей, кронштейнов, кабелей, акустических систем и так далее.

Все товары необходимо поставить и установить в здание Законодательного собрания Новосибирской области, оно находится по адресу Кирова, 3. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года.

Максимальная цена контракта — 4,1 миллион рублей. Закупка размещена 17 июля, срок окончания приема заявок — до 25 июля 2024 года.

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Комментарии
9
С левого берега
18 июля 2024, 00:37
Протерли, да?
281577446
18 июля 2024, 00:42
дные натерпелись неудобств! щас заработают на полную катушку)))
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