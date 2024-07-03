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Город В Новосибирске ищут вооруженных охранников для Центра информационных технологий— за это заплатят 7,5 миллионов рублей

В Новосибирске ищут вооруженных охранников для Центра информационных технологий— за это заплатят 7,5 миллионов рублей

Оказывать услуги необходимо до 2026 года

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3 комментария
Общий объем работ, указанных в закупке, составляет 17 160 человеко-часов.

В Новосибирске ищут подрядчика на оказание услуг вооруженной охраны Центра информационных технологий Новосибирской области. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Здание, которому понадобились вооруженные охранники, находится по адресу Свердлова, 14.

Подрядчику предстоит организовать охрану здания площадью почти 2 тысячи квадратных метров и прилегающей территории площадью в полторы тысячи квадратных метров. Необходимо организовать один круглосуточный пост охраны, в котором будет работать один вооруженный сотрудник в смену.

Сами охранные услуги необходимо оказывать ежедневно и круглосуточно, семь дней в неделю. Контакт заключается на срок с 16 июля 2024 года по 30 июня 2026 года.

Общий объем работ, указанных в закупке, составляет 17 160 человеко-часов.

Максимальная цена контракта — 7,5 миллионов рублей. Закупка размещена 14 июня, срок окончания приема заявок — до 1 июля 2024 года.

В конце июня мэрия Новосибирска объявила конкурс на доставку из Подмосковья 18 киосков для продажи прессы. За это готовы заплатить 4 миллиона рублей.

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Комментарии
3
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
3 июля 2024, 00:17
Один вооружённый (чем, бутылкой, травматом?) сотрудник в смену - это скучно и несерьёзно. Нужен ДЗОТ, рота со средствами усиления и разведвзводом, артиллерийская поддержка (не менее 406 мм основной + автоматы 130 мм). И тёть Клава со шваброй, это главное.
Маленький гигант большого секса
3 июля 2024, 00:06
Уйду туда работать. Директор нашего ЧОПа оборзел. платит 17000 в месяц
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