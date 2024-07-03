В Новосибирске ищут вооруженных охранников для Центра информационных технологий— за это заплатят 7,5 миллионов рублей

Общий объем работ, указанных в закупке, составляет 17 160 человеко-часов. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика на оказание услуг вооруженной охраны Центра информационных технологий Новосибирской области. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Здание, которому понадобились вооруженные охранники, находится по адресу Свердлова, 14.

Подрядчику предстоит организовать охрану здания площадью почти 2 тысячи квадратных метров и прилегающей территории площадью в полторы тысячи квадратных метров. Необходимо организовать один круглосуточный пост охраны, в котором будет работать один вооруженный сотрудник в смену.

Сами охранные услуги необходимо оказывать ежедневно и круглосуточно, семь дней в неделю. Контакт заключается на срок с 16 июля 2024 года по 30 июня 2026 года.



Общий объем работ, указанных в закупке, составляет 17 160 человеко-часов.



Максимальная цена контракта — 7,5 миллионов рублей. Закупка размещена 14 июня, срок окончания приема заявок — до 1 июля 2024 года.



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