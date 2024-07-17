Легальный бизнес: кто уничтожает в России тонны конопли и сколько за это платят — борьба тянется годами

Борьба с сорняком продолжается из года в год Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В России по итогам прошлого года уничтожили рекордное количество дикорастущей конопли за последние 5 лет. Сорняк, запрещенный к сбору и употреблению, уничтожают разными способами: выкашивают, жгут или опрыскивают гербицидами. НГС решил разобраться, сколько денег тратит государство на борьбу с коноплей, кто этим занимается и зачем вообще это делают.



Дело государственной важности

К июлю 2024 года в России потратили не менее 8,7 миллиона рублей на уничтожение дикорастущей конопли — такие данные следуют из контрактов, размещенных на госзакупках. НГС изучил аукционы и пришел к выводу, что наибольший объем сорняка уничтожают на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Всего с начала года районные администрации разных регионов заключили не меньше 27 контрактов на уничтожение дикорастущей конопли. Чаще остальных услугами «санитаров» пользовались в Республике Бурятия — НГС насчитал в регионе не менее пяти соответствующих закупок на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Активно борются с коноплей и в других сибирских регионах. Среди лидеров также Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край, Кузбасс. Изредка заключают контракты на уничтожение нежелательных растений в ПФО и на Урале: по одной закупке есть в Оренбургской и Челябинской областях. Один раз в году боролись с коноплей в Северной Осетии. Регионы из европейской части России не заключали контракты на уничтожение сорняка.

Культивирование, распространение и употребление растения, содержащего наркотические вещества, карается законом Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Некоторые регионы решили бороться не с последствиями, а с причинами: например, Министерство образования и науки Якутии заказало научно-исследовательскую работу на тему мер борьбы с дикорастущими зарослями и запасами семян конопли в регионе. На разработку выделили 1 миллион рублей. В конкурсе победил Якутский научный центр СО РАН.



По подсчетам НГС, к июлю текущего года регионы нарастили темпы уничтожения нежелательной растительности. В прошлом году за тот же период из государственной казны на обработку участков выделили около 7,9 миллиона рублей — почти на 1 миллион меньше.

Семилетняя война

Борьбой с запрещенным к культивированию растением занимаются не только администрации субъектов, но и отдельные организации. Яркий пример — новосибирское МУП «Горводоканал». Муниципальное предприятие на протяжении последних семи лет не может побороть нежелательную растительность на очистных сооружениях.

Впервые за дикорастущую коноплю в МУП взялись в 2017 году. Контракт на уничтожение получила новосибирская компания ООО «Глобус» — на работы потратили чуть больше 267 тысяч рублей. Тогда конопля росла на площади около 80 гектаров.

С тех пор ситуация не улучшилась: борьба с сорняком продолжается по сей день. Всего «Горводоканал» заключил к 2023 году семь контрактов на сумму около 3,5 миллиона рублей. Восьмой договор муниципальное предприятие подписало в мае текущего года — работы оценили в 900 миллионов рублей. С 2017 года уничтожение конопли подорожало почти в четыре раза.

Над уничтожением нежелательных зарослей работали не менее пяти подрядчиков. При этом «Горводоканал» едва ли можно назвать победителем в борьбе с коноплей: с 2018 года площадь «плантаций» увеличилась с 81,4 до 91,9 гектара, следует из заключенных контрактов.

В техническом задании к одной из последних закупок сказано, что самая большая территория, которую нужно обрабатывать гербицидами, — иловые площадки очистных сооружений канализации. Она составляет 82,5 гектара. Оставшаяся территория представляет собой полосу шириной 19 метров и протяженностью около трех километров — она пролегает вдоль подводящего загородного канализационного коллектора. Обрабатывают также территорию с высокой травой, которая достигает 60 сантиметров.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать об успехах муниципалитета в борьбе с коноплей на очистных сооружениях.

Из пушки по плантациям

Чаще всего коноплю уничтожают при помощи гербицидов — специальных средств, убивающих сорняки, рассказал НГС директор ООО «Сервис-Н» Евгений Касливцев. Он опытный уничтожитель нежелательной растительности: только в этом году его компания обработала свыше 280 гектаров земли от конопли, борщевика и других опасных сорняков.

— В основном обрабатываем гербицидами с помощью метода опрыскивания. Рабочий раствор наносится либо с помощью стационарной пушки, установленной на автомобиле, либо мотоопрыскивателями. В крайнем случае, если тяжелый рельеф, производится обработка ручным опрыскивателем, — объясняет эксперт.

Будни уничтожителя конопли выглядят так — гербицид распыляют прямо на растения Источник: Евгений Касливцев











Уничтожение нежелательной растительности длится несколько дней и делится на несколько этапов.



— Процесс воздействия гербицида на растения небыстрый. Первые признаки увядания обработанной растительности проявляются спустя три-пять суток. До желтого — то есть полностью увядшего состояния — растительность доходит примерно через 10–12 суток. Поэтому покос обработанных участков обычно возлагается на собственников земель, — продолжает собеседник.

По словам Евгения Касливцева, погода — главная проблема, с которой сталкиваются компании при обработке участков от сорняков. Дождь может свести на нет эффект отравы.

— Например, может помешать непрогнозируемое выпадение осадков. После обработки гербицид, который попал на растительность, должен какое-то время присутствовать на листьях — он впитывается и разрушает процесс фотосинтеза. По сути, растение задыхается. Но если в течение 12–24 часов после обработки выпали осадки, то эффект кратно снижается, — говорит эксперт.

Почему уничтожают коноплю?

В мае МВД отчиталось, что в России по итогам 2023 года уничтожили рекордное количество конопли — 49,4 тысячи тонн. По мнению Евгения Касливцева, рост показателей связан не с распространением растения, а с усилением активности борьбы правоохранительных органов с наркотическим средством.

Распространение дикорастущей конопли в России регулирует специальный закон, сообщил НГС председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Согласно части 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», юридические лица, в том числе государственные учреждения и физические лица, обязаны уничтожать наркосодержащие растения, если они незаконно растут на их участках.

— Данная норма возлагает на собственников земельных участков обязанность по уничтожению в том числе дикорастущей конопли при обнаружении таковой на своих участках. Кроме того, органы местного самоуправления при обнаружении на земельных участках частных собственников дикорастущей конопли также обязаны предпринимать меры по ее уничтожению, в том числе в судебном порядке, путем обязания собственника уничтожить растения, — объяснил юрист.

В случае успешной обработки конопля увядает. Затем ее скашивают и уничтожают Источник: Евгений Касливцев











За незаконное культивирование сортов конопли есть уголовная ответственность (ч. 1 ст. 231 УК РФ). Но наступает она только в случае, если коноплю выращивать в крупном или в особо крупном размере. При меньшем размере нарушителю грозит административная ответственность: по ст. 10.5.1 КоАП РФ штраф составляет до 2 тысяч рублей для граждан и до 40 тысяч — для юридических лиц.



За выращивание конопли без цели сбыта грозит ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ — это наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечательно, что россияне продолжают собирать коноплю, несмотря на возможность попасть под уголовное преследование. Например, два года назад суд прекратил дело о приобретении и хранении конопли в крупном размере в отношении жителя Удмуртской Республики. Мужчина узнал, что на поле недалеко от местной фермы растет конопля, и собрал 343 грамма растения. Несмотря на то что спустя два дня мужчина добровольно сдал наркотик полицейским, в отношении него возбудили дело, а позже суд приговорил его к пяти годам колонии. Адвокат сумел доказать отсутствие злого умысла в действиях местного жителя, и преследование прекратили, но на это ушло четыре года, пишет «Адвокатская газета».

Ранее НГС писал, что в 2021 году Новосибирск стал первым в Сибири по объему наркотиков. «Кладменов» заманивают заработками в 400 тысяч, а потом дают огромные тюремные сроки.