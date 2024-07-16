Новые павильоны разместят на остановках в Новосибирске — показываем карту

Новые остановки автобусов должны установить до 15 октября Источник: Документация Госзакупки











В Калининском и Заельцовском районах Новосибирска установят 11 новых остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».



Подрядчику необходимо демонтировать старые остановки, провести земляные работы, обустроить заездные карманы, установить остановочные павильоны, опрокидывающиеся урны для мусора, знак «Место остановки автобуса».



Документацией предусмотрена установка двух типов остановок общественного транспорта — с боковыми стенками и без них.

Остановочный павильон без боковых стенок (но с лавочкой) Источник: Документация Госзакупки











Всего появится 11 новых остановок, из них четыре — в Заельцовском районе, и семь — в Калининском. Для удобства мы нанесли адреса на карту, смотрите ее ниже.

Источник: «Яндекс.Карты»

Все остановочные павильоны должны быть установлены в срок до 15 октября 2024 года. Максимальная цена контракта — 8,3 миллиона рублей. Закупка размещена 15 июля, срок окончания подачи заявок на участие в торгах — до 22 июля 2024 года.

