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Город Новые павильоны разместят на остановках в Новосибирске — показываем карту

Новые павильоны разместят на остановках в Новосибирске — показываем карту

На остановочные павильоны потратят чуть больше 8 миллионов рублей

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Новые остановки автобусов должны установить до 15 октября

В Калининском и Заельцовском районах Новосибирска установят 11 новых остановок общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Подрядчику необходимо демонтировать старые остановки, провести земляные работы, обустроить заездные карманы, установить остановочные павильоны, опрокидывающиеся урны для мусора, знак «Место остановки автобуса».

Документацией предусмотрена установка двух типов остановок общественного транспорта — с боковыми стенками и без них.

Остановочный павильон без боковых стенок (но с лавочкой)

Всего появится 11 новых остановок, из них четыре — в Заельцовском районе, и семь — в Калининском. Для удобства мы нанесли адреса на карту, смотрите ее ниже.

Все остановочные павильоны должны быть установлены в срок до 15 октября 2024 года. Максимальная цена контракта — 8,3 миллиона рублей. Закупка размещена 15 июля, срок окончания подачи заявок на участие в торгах — до 22 июля 2024 года.

В конце мая на Бердском шоссе установили новый остановочный павильон. Он оказался грязным и весь в надписях.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Остановки общественного транспорта
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Комментарии
1
Гость
16 июля 2024, 23:43
Фейк ньюз . Дикий народ. Дикая Евразия.
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