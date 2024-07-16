Работали по «легенде»: в центре Новосибирска второй день тормозят и отпускают Volkswagen Touareg — мы узнали зачем

Работа сотрудников ГАИ попала на записи с камер видеонаблюдения Источник: АСТ-54 Black











В центре Новосибирска сотрудники ГАИ второй день подряд останавливают водителей автомобилей марки Volkswagen Touareg. Информация об этому опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Первый случай произошел в минувший понедельник, 15 июля. Сотрудники ГАИ в бронежилетах выдернули внедорожник из потока и, как пишут очевидцы, «скрутили и посадили в патрульный автомобиль». Но водитель вернулся в свою машину и уехал спустя всего несколько минут.

Источник: АСТ-54 Black

Аналогичный случай произошел и во вторник, 16 июля, в 10:53. Сотрудники ГАИ также остановили черный кроссовер Volkswagen Touareg, вывели водителя из салона и обыскали. Затем мужчину посадили в патрульную машину, вместе с сотрудниками ГАИ она уехала с площади Ленина. Но спустя всего 10 минут патрульный автомобиль вернулся на площадь Ленина и водителя отпустили. Вся «операция» заняла около 10 минут.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники ГАИ отрабатывали совместную оперативное взаимодействие с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». У сотрудников правоохранительных органов была «легенда» на задержание нарушителя, отработка этих действий и попала на видео.

