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Город Работали по «легенде»: в центре Новосибирска второй день тормозят и отпускают Volkswagen Touareg — мы узнали зачем

Работали по «легенде»: в центре Новосибирска второй день тормозят и отпускают Volkswagen Touareg — мы узнали зачем

Водителя остановили сотрудники ГАИ в бронежилетах

240
2 комментария
Работа сотрудников ГАИ попала на записи с камер видеонаблюдения

В центре Новосибирска сотрудники ГАИ второй день подряд останавливают водителей автомобилей марки Volkswagen Touareg. Информация об этому опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Первый случай произошел в минувший понедельник, 15 июля. Сотрудники ГАИ в бронежилетах выдернули внедорожник из потока и, как пишут очевидцы, «скрутили и посадили в патрульный автомобиль». Но водитель вернулся в свою машину и уехал спустя всего несколько минут.

Аналогичный случай произошел и во вторник, 16 июля, в 10:53. Сотрудники ГАИ также остановили черный кроссовер Volkswagen Touareg, вывели водителя из салона и обыскали. Затем мужчину посадили в патрульную машину, вместе с сотрудниками ГАИ она уехала с площади Ленина. Но спустя всего 10 минут патрульный автомобиль вернулся на площадь Ленина и водителя отпустили. Вся «операция» заняла около 10 минут.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники ГАИ отрабатывали совместную оперативное взаимодействие с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». У сотрудников правоохранительных органов была «легенда» на задержание нарушителя, отработка этих действий и попала на видео.

В начале марта на площади Энергетиков сотрудники ГАИ поймали автоугонщика из Хакасии, который находился в розыске. Задержание попало на видео.

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Новосибирск ГАИ Безопасный город
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Комментарии
2
Гость
16 июля 2024, 18:48
Птьфу ты реклама чёль!? Короче ИБД!? Гаишники вы где были с полицейскими в 4 утра когда меломаны слушали музон на Южно Чемском, а!? Вот там вас не хватало или вам ссыкотно там бывать!?
Гость
16 июля 2024, 18:48
штааа???
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