Роскомнадзор потребовал Google разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов

В этом году компания подвергла санкциям 83 российских канала Источник: Дарья Селенская











Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов. В их числе каналы российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также общественных, политических и музыкальных деятелей. Их объединяют высказывания в поддержку РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства



По данным Роскомнадзора, с 2020 года видеохостинг применил ограничения к 207 отечественным ресурсам. К 83 из них — в 2024 году. Под санкции попали каналы RT, РБК, аккаунты музыкантов Shaman, Олега Газманова и Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и другие.



— Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России, — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

