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Город Роскомнадзор потребовал Google разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов

Роскомнадзор потребовал Google разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов

Речь идет про каналы, которые поддерживают политику РФ

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14 комментариев
В этом году компания подвергла санкциям 83 российских канала

Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов. В их числе каналы российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также общественных, политических и музыкальных деятелей. Их объединяют высказывания в поддержку РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства

По данным Роскомнадзора, с 2020 года видеохостинг применил ограничения к 207 отечественным ресурсам. К 83 из них — в 2024 году. Под санкции попали каналы RT, РБК, аккаунты музыкантов Shaman, Олега Газманова и Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и другие.

— Ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России, — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

При этом, как заявили в ведомстве, на видеохостинге остаются более 61,3 тысяч запрещенных материалов: они содержат фейки про СВО, экстремистскую информацию и т.д.

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Комментарии
14
Smykson
16 июля 2024, 17:33
"..Роскомнадзор потребовал Google.." - видимо, имелось ввиду "потребовал ОТ Google".. А почему РКП не потребовать отмены первых 10 "поправок" от США и отмены левостороннего движения от Англии? Вот так: взяли - и потребовали.
Дед Митрич
16 июля 2024, 17:41
Что будет, если Гугл не разблокирует, требуемые Роскомнадзором, аккаунты? Заблокирует Ютуб и оставит всю страну без связи?
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