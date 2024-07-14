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Город обзор Коробка с кокардами, коллекция часов и спиленная береза: изучаем самые необычные лоты на банкротных аукционах

Коробка с кокардами, коллекция часов и спиленная береза: изучаем самые необычные лоты на банкротных аукционах

Это вам не привычные маркетплейсы: лоты довольно неожиданные, а чтобы приобрести что-то, придется повозиться с бумагами

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6 комментариев
Порой на аукционах встречаются забавные и неожиданные предметы. Мы выяснили, что там можно прикупить

Покупать имущество банкротов и должников на аукционах — довольно специфическое занятие. Некоторые уверены, что счастья от такого приобретения всё же не будет, другие не хотят упускать возможность и уверены, что на торгах можно серьезно сэкономить, получив что-то по-настоящему ценное за небольшую цену. Однажды мы уже рассказывали про квартиры должников и примерную их стоимость (к слову, кое-где она оказалась ненамного ниже обычных рыночных цен). Но, помимо жилья, участков и машин, порой на сайтах торгов встречается совсем уж необычное имущество. Сами вы наверняка о таком вряд ли задумывались и искали, но мы нашли всё за вас и теперь рассказываем о странных лотах, которые можно купить в Новосибирске.

Хлам из заброшенных воинских частей

По-другому то, что сейчас выставлено на сайте «Гис.Торги», и язык не повернется назвать. Официально это, конечно, «высвобождаемое движимое военное имущество» из категории «Годные остатки». В реальности — генераторы, запутанные провода, баллоны, наглядные стенды и инструкции, а также старые кители и награды. И если последнее еще может осесть у каких-нибудь безумных коллекционеров (например, несколько таких предметов продает НВИ: за несколько коробок вещей просили 8,5 тысячи рублей, и желающий действительно нашелся), то вот что делать с остальными «годными остатками» — непонятно.

Кто-то недавно стал обладателем целого ящика кокард для служащих ВС РФ и других силовых структур

Из интересного: на сайте торгов в настоящее время можно найти имущество вещевой службы (детали и провода) уже несуществующей части 3287 (и некоторых других), чьи служащие когда-то участвовали в устранении техногенных катастроф и охраняли секретные еще во время СССР заводы и производства. Сейчас на месте, где базировалась часть, осталось несколько пустующих административных зданий и хозяйственных корпусов, а также то самое имущество, которое можно купить, предложив свою цену, — прием заявок еще ведется.

Арестованная автостоянка

От мелочей — к вещам более серьезным. На сайте судебных приставов есть информация о проведении открытого аукциона, лот — подземная стоянка на улице Гоголя. Судя по фотографиям в 2ГИС, речь идет о кирпичном сооружении со шлагбаумом и выцветшим баннером «Платная стоянка» недалеко от ТРЦ «Галерея». Из краткого описания известно, что на имущество был наложен арест.

Неуловимая автостоянка, которая то появляется на аукционах, то вновь пропадает

За стоянку площадью почти 2,5 тысячи квадратов просят 17,45 миллиона рублей. Но в момент подготовки материала выяснилось, что лот с аукциона отозвали. Впрочем, не факт, что автостоянка не всплывет снова, — до этого аукцион уже приостанавливали и отменяли.

Квартира в 13-летнем долгострое

Да, мы говорили, что в обзоре не будет банальностей вроде машин и квартир, которые повсеместно встречаются на торгах, но то, что предлагается к продаже на сайте судебных приставов, и не квартира вовсе, а лишь право требования по договору долевого участия. Речь идет о квартире площадью чуть более 60 кв. м стоимостью почти 3,2 миллиона рублей.

А теперь об объекте: это долгострой на Немировича-Данченко с 13-летней историей. Дом начал строить в 2011 году «Трест 43» и должен был закончить все работы к 2018 году. Но к тому моменту стало очевидно, что дом не сдадут. Более того, с 2013 года застройщик перестал платить аренду за землю, поэтому мэрия решила взыскать с него 29,6 миллиона рублей долга. Конкурсное производство по компании-банкроту длится до сих пор.

Дом, который не могут достроить с 2011 года

Сейчас проблемную многоэтажку достраивают силами ЖСК и, судя по оптимистичным сообщениям очевидцев со стройплощадки в соцсетях, вполне могут завершить в ближайшем обозримом будущем.

Сомнительная роскошь и ассортимент барахолки

На торгах (сайт «Гис.Торги») можно встретить огромное количество вещей, которые продают баулами и комплектами по несколько штук. Например, полуразвалившиеся ноутбуки, поцарапанные телефоны (на торги выставляют пачками по несколько десятков штук), бывшие в использовании айфоны и различная бытовая техника.

Есть и то, что можно назвать роскошью: например, коллекции наручных часов. Впрочем, роскошь эта сомнительная — скорее всего, речь идет о подделках. Потому что вряд ли настоящие часы бренда Swarowski или Diesel продавали бы так дешево. К слову, последняя модель часов с хронографом сейчас на профессиональных сайтах оценивается в сумму от 27 до 35 тысяч рублей. Здесь же будущему покупателю предлагали пять вариантов часов.

Слева — Swarowski, справа — Diesel

Покупатель на них не так давно был найден, и вся коллекция часиков обошлась ему в 45 тысяч рублей. Если же ему удалось урвать настоящие часы, а не поддельные, то тут стоит признать: сделка действительно оказалась удачной.

На сайте Росимущества выставлено порядка 100 лотов в категории «иное» — в основном это верхняя осенняя и зимняя одежда, причем преимущественно женская. Брендов здесь нет и, судя по биркам, продается она, скорее всего, на различных вещевых рынках. Зато можно прикинуть примерные цены: кожаные мужские брюки черного цвета обойдутся в 12,7 тысячи рублей, изрядно потертая удлиненная кожаная женская куртка — в 30,6 тысяч рублей, стриженая норковая женская шуба — 24,6 тысячи рублей.

Все аукционы состоятся 26 июля.

Ствол, чурки и пеньки

Если вы гуляли по лесу, то наверняка натыкались на поваленные стволы деревьев — представьте, это тоже может продаваться на торгах. Так, на сайте Росимущества сейчас продают спиленные еще с зимы чурки, пеньки и даже ствол березы. На официальном языке аукционов это звучит так: «Фрагменты сырорастущих деревьев породы осина, чурки породы береза, сортимент сосны, хлысты деревьев породы сосны, ствол сосны».

Деревья спилили не позже зимы, а продают их только сейчас

Стоит всё это добро не так уж и дорого: за древесину просят чуть меньше 6 тысяч рублей. Заявки на аукцион сейчас принимаются, итоги подведут в начале августа.

Недавно стало известно, что в Свердловской области на торгах продали дом вместе с живущей там семьей: женщиной на восьмом месяце беременности, ее дочерью-студенткой и 14-летним сыном. Всё из-за того, то бывший муж стал банкротом.

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ПО ТЕМЕ
Аукционы по продаже имущества Банкротство Аукцион Торги
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Комментарии
7
Grape Reflection 🍇
14 июля 2024, 10:42
Понятно, что простых людей туда не допустят, а всё более менее ценное разбирают свои ещё до аукциона
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 10:16
Ча ткоэ какарда?😱
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