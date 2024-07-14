Коробка с кокардами, коллекция часов и спиленная береза: изучаем самые необычные лоты на банкротных аукционах

Порой на аукционах встречаются забавные и неожиданные предметы. Мы выяснили, что там можно прикупить Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Покупать имущество банкротов и должников на аукционах — довольно специфическое занятие. Некоторые уверены, что счастья от такого приобретения всё же не будет, другие не хотят упускать возможность и уверены, что на торгах можно серьезно сэкономить, получив что-то по-настоящему ценное за небольшую цену. Однажды мы уже рассказывали про квартиры должников и примерную их стоимость (к слову, кое-где она оказалась ненамного ниже обычных рыночных цен). Но, помимо жилья, участков и машин, порой на сайтах торгов встречается совсем уж необычное имущество. Сами вы наверняка о таком вряд ли задумывались и искали, но мы нашли всё за вас и теперь рассказываем о странных лотах, которые можно купить в Новосибирске.



Хлам из заброшенных воинских частей

По-другому то, что сейчас выставлено на сайте «Гис.Торги», и язык не повернется назвать. Официально это, конечно, «высвобождаемое движимое военное имущество» из категории «Годные остатки». В реальности — генераторы, запутанные провода, баллоны, наглядные стенды и инструкции, а также старые кители и награды. И если последнее еще может осесть у каких-нибудь безумных коллекционеров (например, несколько таких предметов продает НВИ: за несколько коробок вещей просили 8,5 тысячи рублей, и желающий действительно нашелся), то вот что делать с остальными «годными остатками» — непонятно.



Кто-то недавно стал обладателем целого ящика кокард для служащих ВС РФ и других силовых структур Источник: Torgi.gov.ru











Из интересного: на сайте торгов в настоящее время можно найти имущество вещевой службы (детали и провода) уже несуществующей части 3287 (и некоторых других), чьи служащие когда-то участвовали в устранении техногенных катастроф и охраняли секретные еще во время СССР заводы и производства. Сейчас на месте, где базировалась часть, осталось несколько пустующих административных зданий и хозяйственных корпусов, а также то самое имущество, которое можно купить, предложив свою цену, — прием заявок еще ведется.



Арестованная автостоянка

От мелочей — к вещам более серьезным. На сайте судебных приставов есть информация о проведении открытого аукциона, лот — подземная стоянка на улице Гоголя. Судя по фотографиям в 2ГИС, речь идет о кирпичном сооружении со шлагбаумом и выцветшим баннером «Платная стоянка» недалеко от ТРЦ «Галерея». Из краткого описания известно, что на имущество был наложен арест.

Неуловимая автостоянка, которая то появляется на аукционах, то вновь пропадает Источник: 2ГИС











За стоянку площадью почти 2,5 тысячи квадратов просят 17,45 миллиона рублей. Но в момент подготовки материала выяснилось, что лот с аукциона отозвали. Впрочем, не факт, что автостоянка не всплывет снова, — до этого аукцион уже приостанавливали и отменяли.



Квартира в 13-летнем долгострое

Да, мы говорили, что в обзоре не будет банальностей вроде машин и квартир, которые повсеместно встречаются на торгах, но то, что предлагается к продаже на сайте судебных приставов, и не квартира вовсе, а лишь право требования по договору долевого участия. Речь идет о квартире площадью чуть более 60 кв. м стоимостью почти 3,2 миллиона рублей.



А теперь об объекте: это долгострой на Немировича-Данченко с 13-летней историей. Дом начал строить в 2011 году «Трест 43» и должен был закончить все работы к 2018 году. Но к тому моменту стало очевидно, что дом не сдадут. Более того, с 2013 года застройщик перестал платить аренду за землю, поэтому мэрия решила взыскать с него 29,6 миллиона рублей долга. Конкурсное производство по компании-банкроту длится до сих пор.

Дом, который не могут достроить с 2011 года Источник: Анастасия Нем / 2ГИС











Сейчас проблемную многоэтажку достраивают силами ЖСК и, судя по оптимистичным сообщениям очевидцев со стройплощадки в соцсетях, вполне могут завершить в ближайшем обозримом будущем.



Сомнительная роскошь и ассортимент барахолки

На торгах (сайт «Гис.Торги») можно встретить огромное количество вещей, которые продают баулами и комплектами по несколько штук. Например, полуразвалившиеся ноутбуки, поцарапанные телефоны (на торги выставляют пачками по несколько десятков штук), бывшие в использовании айфоны и различная бытовая техника.



Есть и то, что можно назвать роскошью: например, коллекции наручных часов. Впрочем, роскошь эта сомнительная — скорее всего, речь идет о подделках. Потому что вряд ли настоящие часы бренда Swarowski или Diesel продавали бы так дешево. К слову, последняя модель часов с хронографом сейчас на профессиональных сайтах оценивается в сумму от 27 до 35 тысяч рублей. Здесь же будущему покупателю предлагали пять вариантов часов.

Слева — Swarowski, справа — Diesel Источник: Torgi.gov.ru











Покупатель на них не так давно был найден, и вся коллекция часиков обошлась ему в 45 тысяч рублей. Если же ему удалось урвать настоящие часы, а не поддельные, то тут стоит признать: сделка действительно оказалась удачной.



На сайте Росимущества выставлено порядка 100 лотов в категории «иное» — в основном это верхняя осенняя и зимняя одежда, причем преимущественно женская. Брендов здесь нет и, судя по биркам, продается она, скорее всего, на различных вещевых рынках. Зато можно прикинуть примерные цены: кожаные мужские брюки черного цвета обойдутся в 12,7 тысячи рублей, изрядно потертая удлиненная кожаная женская куртка — в 30,6 тысяч рублей, стриженая норковая женская шуба — 24,6 тысячи рублей.



Все аукционы состоятся 26 июля.



Ствол, чурки и пеньки

Если вы гуляли по лесу, то наверняка натыкались на поваленные стволы деревьев — представьте, это тоже может продаваться на торгах. Так, на сайте Росимущества сейчас продают спиленные еще с зимы чурки, пеньки и даже ствол березы. На официальном языке аукционов это звучит так: «Фрагменты сырорастущих деревьев породы осина, чурки породы береза, сортимент сосны, хлысты деревьев породы сосны, ствол сосны».



Деревья спилили не позже зимы, а продают их только сейчас Источник: Fiol.rosim.gov.ru











Стоит всё это добро не так уж и дорого: за древесину просят чуть меньше 6 тысяч рублей. Заявки на аукцион сейчас принимаются, итоги подведут в начале августа.



Недавно стало известно, что в Свердловской области на торгах продали дом вместе с живущей там семьей: женщиной на восьмом месяце беременности, ее дочерью-студенткой и 14-летним сыном. Всё из-за того, то бывший муж стал банкротом.

