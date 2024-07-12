К памятнику возле ЛДС возложили гвоздики: не стало тренера Андрея Тарасенко

11 июля стало известно, что на 56-м году жизни умер легендарный нападающий, тренер и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко. Последние 16 лет он занимался подготовкой хоккеистов в Новосибирске.

Андрей Тарасенко родился в Новосибирске 11 сентября 1968 года, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Позднее он долгое время выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу». Вошел в состав олимпийской сборной России 1994 года. На пике карьеры нападающего был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х вернулся в Новосибирск. С 2008 года работал тренерском штабе ХК «Сибирь».

