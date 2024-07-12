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Город К памятнику возле ЛДС возложили гвоздики: не стало тренера Андрея Тарасенко

К памятнику возле ЛДС возложили гвоздики: не стало тренера Андрея Тарасенко

Последние 16 лет он занимался подготовкой хоккеистов

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2 комментария
В юношеские годы Тарасенко выступал за местную команду СКА

Новосибирцы несут цветы к памятнику хоккеиста у ЛДС на Богдана Хмельницкого. Так горожане почтили память ушедшего из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко.

11 июля стало известно, что на 56-м году жизни умер легендарный нападающий, тренер и отец звезды НХЛ Андрей Тарасенко. Последние 16 лет он занимался подготовкой хоккеистов в Новосибирске.

В молодые годы Тарасенко играл за команды в Тольятти и Ярославле

Андрей Тарасенко родился в Новосибирске 11 сентября 1968 года, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Позднее он долгое время выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу». Вошел в состав олимпийской сборной России 1994 года. На пике карьеры нападающего был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х вернулся в Новосибирск. С 2008 года работал тренерском штабе ХК «Сибирь».

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Андрей Тарасенко ХК Сибирь Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
12 июля 2024, 00:22
фанаты сибири это страшная сила ....
Гость
12 июля 2024, 00:30
царствие небесное Андрею Владимировичу!
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