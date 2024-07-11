Нечем платить зарплату: СГК перерыла парковку возле торгового центра — бизнесмены жалуются на трехнедельный простой

Магазин находится на улице Забалуева Источник: Читатель НГС











В Новосибирске возле ТЦ «Заря» на Забалуева из-за работ СГК оказался перекрыт проезд на парковку. Руководство магазина заявило, что из-за ремонта теплотрассы арендаторы с июня теряют прибыль, а посетителей стало в два раза меньше. Работы на объекте начали в конце июня, но уже две недели там нет ни одного рабочего.

«Кажется, что торговый центр не работает»

Как рассказала заместитель директор ООО «Промтек» Нина Нарышева, с владельцем ТЦ начало ремонта не согласовывали, а поставили перед фактом. По словам замдиректора, участок, на котором идет ремонт, находится в собственности владельцев центра и по нему проходит магистральная тепловая сеть. В этом году СГК запланировала капитальный ремонт и решила заменить трубы.

— Подрядчик позвонил нам в субботу, 15 июня, и сказал о том, что заходит и будет перекрывать нашу территорию. А 17 июня начал ремонт, завез блоки и занял весь участок перед ТЦ. Он оградил всю парковку блоками, то есть машины к главному входу подъехать не могут. Покупатели вынуждены обходить это место, — объясняет Нина Нарышева.

На месте работ сделали деревянный мост, но, как отмечает замдиректора, он находится сбоку, за границей территории ТЦ. С 17 по 25 июня работа активно шла и владельцы спокойно ждали, когда закончится ремонт. Как объясняет Нина Нарышева, было понятно, что теплосети менять надо, потому что без ремонта последствия для жителей будут намного хуже.

Но две недели назад в среду, 26 июня, подрядчик покинул разрытую площадку.

— Покупатели предполагают, что торговый центр не работает. Мы во всех своих соцсетях обозначаем, что работаем, на улице вешаем стрелочки, указатели о том, что мы работаем. Но отток покупателей составил порядка 50%. Арендаторы сейчас пишут заявление на скидки от 20% до 60%. А у кого скоропортящиеся продукты, те вообще вынуждены их списывать, — рассказала замдиректора.

Два арендатора заявили, что хотят закрыться на время ремонта, так как у них сильно упала выручка. В ТЦ больше 70% магазинов арендуют частники, которые больше всего теряют. Пострадали и продавцы, у которых зарплата состоит от процентов продаж.

— Мы социально ответственный бизнес, открылись в 2014 году. В прошлом году построили сквер за нашим ТЦ. Наш объект небольшой — 1300 квадратов. Сейчас у нас лежит куча заявлений от арендаторов. Они говорят, что у них списание таких объемов, что они в минус себе работают. И даже если мы им дадим скидку в 60%, то им еще нужно найти деньги на зарплаты продавцам, — добавляет Нина Нарышева.

До начала простоя владельцам ТЦ сообщили, что закончатся работы в августе. Сейчас владельцы ТЦ подали заявления в прокуратуру Новосибирской области и в полицию. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу прокуратуры.

В прошлом году владельцы отремонтировали парковку за 6 миллионов рублей Источник: Читатель НГС











Приостановили из-за документов

В пресс-службе СГК объяснили, что разрешение работ на этом участке было получено от администрации города и после этого в адрес собственников ТЦ «Заря» был направлен график и план производства работ. Но вскрыв теплосеть, работники обнаружили отклонение от проектной документации. Работы остановили до корректировки проекта и завершении работ на соседней теплосети.

Как отметили в пресс-службе СГК, демонтаж старой трубы можно было и продолжить, но для этого нужно отключить горячую воду. Но чтобы уменьшить неудобства жителей, было решено сначала завершить реконструкцию теплосети на Невельского и переподключить дома к резервной схеме со стороны этой улицы. Только после этого будут продолжены работы возле ТЦ «Заря».

НГС также запросил информацию у СГК, чтобы уточнить, кто составлял проект.

В Новосибирске возле дома на Котовского, 30 по улице побежала горячая вода. Инцидент произошел сегодня, 10 июля, утром.