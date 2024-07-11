НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

с-з.

 745мм 45%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,86
EUR 95,32

СРОЧНО

Вице-мэр Антонова — о пешеходной улице Ленина

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Город эксклюзив Нечем платить зарплату: СГК перерыла парковку возле торгового центра — бизнесмены жалуются на трехнедельный простой

Нечем платить зарплату: СГК перерыла парковку возле торгового центра — бизнесмены жалуются на трехнедельный простой

При этом ремонт на теплотрассе не продвигается из-за проблем в документах

395
3 комментария
Магазин находится на улице Забалуева

В Новосибирске возле ТЦ «Заря» на Забалуева из-за работ СГК оказался перекрыт проезд на парковку. Руководство магазина заявило, что из-за ремонта теплотрассы арендаторы с июня теряют прибыль, а посетителей стало в два раза меньше. Работы на объекте начали в конце июня, но уже две недели там нет ни одного рабочего.

«Кажется, что торговый центр не работает»

Как рассказала заместитель директор ООО «Промтек» Нина Нарышева, с владельцем ТЦ начало ремонта не согласовывали, а поставили перед фактом. По словам замдиректора, участок, на котором идет ремонт, находится в собственности владельцев центра и по нему проходит магистральная тепловая сеть. В этом году СГК запланировала капитальный ремонт и решила заменить трубы.

— Подрядчик позвонил нам в субботу, 15 июня, и сказал о том, что заходит и будет перекрывать нашу территорию. А 17 июня начал ремонт, завез блоки и занял весь участок перед ТЦ. Он оградил всю парковку блоками, то есть машины к главному входу подъехать не могут. Покупатели вынуждены обходить это место, — объясняет Нина Нарышева.

На месте работ сделали деревянный мост, но, как отмечает замдиректора, он находится сбоку, за границей территории ТЦ. С 17 по 25 июня работа активно шла и владельцы спокойно ждали, когда закончится ремонт. Как объясняет Нина Нарышева, было понятно, что теплосети менять надо, потому что без ремонта последствия для жителей будут намного хуже.

Но две недели назад в среду, 26 июня, подрядчик покинул разрытую площадку.

— Покупатели предполагают, что торговый центр не работает. Мы во всех своих соцсетях обозначаем, что работаем, на улице вешаем стрелочки, указатели о том, что мы работаем. Но отток покупателей составил порядка 50%. Арендаторы сейчас пишут заявление на скидки от 20% до 60%. А у кого скоропортящиеся продукты, те вообще вынуждены их списывать, — рассказала замдиректора.

Два арендатора заявили, что хотят закрыться на время ремонта, так как у них сильно упала выручка. В ТЦ больше 70% магазинов арендуют частники, которые больше всего теряют. Пострадали и продавцы, у которых зарплата состоит от процентов продаж.

— Мы социально ответственный бизнес, открылись в 2014 году. В прошлом году построили сквер за нашим ТЦ. Наш объект небольшой — 1300 квадратов. Сейчас у нас лежит куча заявлений от арендаторов. Они говорят, что у них списание таких объемов, что они в минус себе работают. И даже если мы им дадим скидку в 60%, то им еще нужно найти деньги на зарплаты продавцам, — добавляет Нина Нарышева.

До начала простоя владельцам ТЦ сообщили, что закончатся работы в августе. Сейчас владельцы ТЦ подали заявления в прокуратуру Новосибирской области и в полицию. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу прокуратуры.

В прошлом году владельцы отремонтировали парковку за 6 миллионов рублей

Приостановили из-за документов

В пресс-службе СГК объяснили, что разрешение работ на этом участке было получено от администрации города и после этого в адрес собственников ТЦ «Заря» был направлен график и план производства работ. Но вскрыв теплосеть, работники обнаружили отклонение от проектной документации. Работы остановили до корректировки проекта и завершении работ на соседней теплосети.

Как отметили в пресс-службе СГК, демонтаж старой трубы можно было и продолжить, но для этого нужно отключить горячую воду. Но чтобы уменьшить неудобства жителей, было решено сначала завершить реконструкцию теплосети на Невельского и переподключить дома к резервной схеме со стороны этой улицы. Только после этого будут продолжены работы возле ТЦ «Заря».

НГС также запросил информацию у СГК, чтобы уточнить, кто составлял проект.

В Новосибирске возле дома на Котовского, 30 по улице побежала горячая вода. Инцидент произошел сегодня, 10 июля, утром.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
СГК Разрытие Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY23
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ульяныч
11 июля 2024, 19:06
Сталин вернись!
276674750
11 июля 2024, 19:08
Понатыкают строений.У нас тц уже как пивнушек.Видимо еще за откат поставили здание вблизи тепловых магистралей.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Анна,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление