«Зимой мыли асфальт и сейчас помоем»: в Новосибирске двор залило горячей водой — видео

В Новосибирске возле дома на Котовского, 30 по улице побежала горячая вода. Инцидент произошел сегодня, 10 июля, утром. Видео с места появилось в чате жителей левобережья.
— Вот опять же у нас у нас горячая водичка бежит, но ничего, все оплатим. Зимой мыли асфальт и сейчас помоем, — рассказывает автор видео.
Как рассказали в пресс-службе СГК, на трубопроводе произошел дефект. В 6:20 теплосеть оперативно отключили.
В конце июня в Новосибирске забил фонтан воды вблизи Нарымского сквера. Это произошло в результате гидравлических испытаний
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