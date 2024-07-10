НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

ю-з.

 748мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

ТЕМА ДНЯ

Что думают горожане о сносе заборчиков — опрос НГС

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Судят бывшего полицейского
Освобождают берег Оби
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Город «Зимой мыли асфальт и сейчас помоем»: в Новосибирске двор залило горячей водой — видео

«Зимой мыли асфальт и сейчас помоем»: в Новосибирске двор залило горячей водой — видео

На трубопроводе произошел прорыв

348
4 комментария
Горячая вода текла по улице

В Новосибирске возле дома на Котовского, 30 по улице побежала горячая вода. Инцидент произошел сегодня, 10 июля, утром. Видео с места появилось в чате жителей левобережья.

— Вот опять же у нас у нас горячая водичка бежит, но ничего, все оплатим. Зимой мыли асфальт и сейчас помоем, — рассказывает автор видео.

Перейти дорогу напрямую невозможно из-за кипятка

Как рассказали в пресс-службе СГК, на трубопроводе произошел дефект. В 6:20 теплосеть оперативно отключили.

В конце июня в Новосибирске забил фонтан воды вблизи Нарымского сквера. Это произошло в результате гидравлических испытаний

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Кипяток СГК Прорыв Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
10 июля 2024, 13:19
Было бы странно, если бы в 2-х миллионном городе не было коммунальных аварий.
Гость
10 июля 2024, 13:18
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, б0льшая часть здешней писанины - это сладострастное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи 👎🤮
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Олег,61

Елена,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление