Семьям с детьми дадут 10 тысяч к школе, а налоговый вычет станет больше: Путин предложил новые меры поддержки

Президент РФ рассказал о новых выплатах Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Это у нас семейное» и обсудил вопросы, которые касаются темы материнского капитала, выплат для семей с детьми, налогового вычета и даже специальных праздников. Что предложил сделать президент — в нашем материале.

Выплаты для семей с детьми

В начале президент затронул тему материнского капитала, остатки которого зачастую малы, а использовать их не получается.

— Ситуация известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тыс. руб., а потом посмотрим, — сказал Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова уже подсчитала, сколько таких остатков получится передать россиянам.

— Всего будет выплачено недотраченных средств маткапитала на 1,5 млрд рублей, — сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Президент подчеркнул, что эти средства направят гражданам для подготовки детей в школу.



Что еще предложил Путин:

Путин предложил увеличить размер выплат по уходу за детьми с ограниченными возможностями Источник: smotrimdaily / Т.me

не учитывать другие налоговые вычеты для семей с детьми при расчете «налогового кешбэка», который понижает для них НДФЛ до 6%;

увеличить размер выплат по уходу за детьми с ограниченными возможностями;



выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но и близким родственникам.

— Какая разница, кто ухаживает за ребенком? Нужно всех уравнять, — подчеркнул российский лидер.



Новые правила для многодетных

Путин не обошел стороной и те семьи, в которых три и более ребенка. Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о выплатах для многодетных, которые хотят взять ипотеку.



— У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет — вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие, так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной [вычет], который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем, — сказал Путин на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».



Так, президент вспомнил проект закона о семейной выплате. По нему после всех вычетов семья не должна платить больше 6%. Разницу между этой суммой и 13% необходимо оставить в семье, уверен Путин.



Помимо этого, российский лидер одобрил идею создания специального праздника для многодетных семей.



— Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовать. Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать, — поддержал идею Путин.



Путин предложил разрешить людям использовать оставшуюся часть маткапитала Источник: Кремль. Новости / Т.me

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым обширным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финале приняли участие 300 семейных команд из 83 регионов России и Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, а также на ипотеку. Все финалисты отправятся в семейные путешествия.

