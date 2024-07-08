Отмечаем День семьи, любви и верности в 2024 году: приметы и традиции праздника

Малоизвестное правило Дня семьи, любви и верности гласит: забрался на крышу — вей гнездо Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По нашему мнению, в любой уважающей себя семье каждый день должен быть днем любви и верности. Но чтобы лишний раз об этом напомнить, в календаре появился соответствующий праздник, провозглашающий трех китов, на которых и стоят любые человеческие отношения. Поначалу это был православный день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а относительно недавно стал официальным государственным праздником. Рассказываем, как появился День семьи, любви и верности и какие приметы и традиции с ним связаны.

Как появился День семьи, любви и верности

Изначально у князя Петра и простой девушки Февронии не было шансов не только вступить в брак, но и познакомиться. Но случилось так, что князь серьезно заболел, его тело покрылось струпьями, а придворные знахари лишь разводили руками. Чтобы спастись от хвори, он был готов на всё, и тут простолюдинка по имени Феврония пообещала вылечить его в обмен на законный брак.



На этом готовность на всё у Петра поубавилась — жениться он явно не спешил, а уж вступать в неравный брак и подавно. Поэтому князь сделал вид, что согласился, но про себя подумал, мол, пообещать — не значит жениться.



Феврония была тоже не промах и предусмотрела такой поворот событий. Поэтому она слегка недолечила князя и оставила ему «на память» один струп. Когда Петр не сдержал свое слово, болезнь начала прогрессировать. Тут уж оба раскусили хитрости друг друга: Петру пришлось идти на попятную и вступать в законный брак, а Февронии — долечивать князя и готовиться к свадьбе.

Супругам пришлось пройти через многое — они пережили и ссылку, и боярские бунты. В итоге Петр понял, как ему на самом деле повезло с женой — Феврония оказалась мудрой, терпеливой и верной. Еще при жизни их называли праведниками, а их смерть стала настоящим чудом: они умерли в один день, а их тела после захоронения в разных местах всё равно оказались в одном гробу.



Кстати, эта история является памятником древнерусской литературы. В конце XVI века монах и писатель Ермолай-Еразм увековечил пару в «Повести о Петре и Февронии Муромских».

Именно Муром в дальнейшем и стал родиной Дня семьи, любви и верности. В 1990-е годы здесь возобновили почитание святой пары, а в 2000-х на эту дату перенесли празднование Дня города. На этом муромская администрация не остановилась и предложила сделать из этого праздника альтернативу Дню святого Валентина. С соответствующей инициативой власти выступили в 2006, и ее практически тут же подхватили в Русской православной церкви и в Федеральном собрании. В 2008 году в России впервые отметили тот самый День семьи, любви и верности, каким мы знаем его сейчас.

Когда День семьи, любви и верности в 2024 году

Долго раздумывать над датой празднования Дня семьи, любви и верности не пришлось. Она связана с главными героями торжества — Петром и Февронией. А точнее, с датой их смерти. Как мы выяснили, они ушли из жизни в один день. Это было 25 июня по старому стилю. По современному календарю — 8 июля.

Так за праздником и закрепилась постоянная дата — теперь каждый год 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.

Традиции дня любви и верности

Естественно, большинство традиций праздника так или иначе связаны с семейными отношениями. Супругов, которые прожили рука об руку солидную часть жизни (обычно 25 лет и более), отмечают наградами, в некоторых городах устраивают тематические концерты, прославляющие крепкий брак между мужчиной и женщиной, семейные ярмарки, развлекательные мероприятия и программы.

Среди молодоженов 8 июля стало сакральной датой — женихи и невесты в этот день стремятся официально скрепить отношения, полагая, что это принесет им удачу, а брак станет нерушимым.

Как и у любого праздника, у Дня семьи, любви и верности есть свои приметы и традиции Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Для верующих 8 июля тоже особый праздник. В День Петра и Февронии они спешат оказаться в Муроме, чтобы приложиться к мощам главных героев торжества. Семейные просят о гармонии в браке и взаимопонимании, незамужние — о второй половинке.



А еще 8 июля принято дарить ромашки. Этот цветок является символом супружеского счастья, чистоты, нежности и крепких отношений.

Что нельзя делать в День семьи, любви и верности

Раз уж речь идет про крепкую семью, то ссориться и выяснять отношения в этот день просто противопоказано. Иначе так весь год в ссорах и проведете.

Кроме того, чутко стоит относиться и к главному символу праздника — ромашки нельзя срывать, тем более — гадать по ним.

Не рекомендуется также шить и печь — мало того, что получится всё из рук вон плохо, так еще и считается, что таким образом вы «залепите» и «зашьете» свое счастье. Копаться в огороде тоже не принято, зато поливать растения не возбраняется.

Народные поверья говорят еще и о том, что в День семьи, любви и верности лучше никуда не переезжать — иначе будут трудности с достатком и здоровьем. Также в День Петра и Февронии не венчались в церквях.

Приметы в День семьи, любви и верности

Не обошлось и без народных примет в этот день. В старину на Петра и Февронию люди пытались узнать, какая погода их ждет летом и осенью. Наши предки заметили, что северный ветер предвещает солнечные дни, а восточный — дождливые. Люди считали, что погода на ближайшие 40 дней будет такой же, как в праздничный день. А радуга над водой предвещала осадки.



Судили по приметам и о будущем урожае. Жара на Петра и Февронию не предвещала изобилие грибов в лесах, а если мыши не едят сено, то и пшеницы много не будет. Дождь в этот день означал, что пчелы соберут много меда. Если же посадки в огородах впитывают влагу, то осень будет сухой, а если вода не уходит в землю, то ждем дождливый сентябрь.