«Всё варварски уничтожается»: компания новосибирцев попыталась перетащить клумбу, чтобы припарковаться

В Дзержинском районе Новосибирска компания молодых людей подвинула клумбу в одном из дворов. Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает местная жительница, это сделали, чтобы освободить место под парковку.
По данным телеграм-канала, компания людей приехала во двор соседнего дома. Не найдя парковочного места, двое парней решили подвинуть клумбу. По итогу клумбу перевернули и все растения уничтожили.
— Всё варварски уничтожается, всё, что люди покупают, делают для красоты, — говорит автор видео.
На видео не отображается момент, как машина заезжает на парковку.
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