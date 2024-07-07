«Всё варварски уничтожается»: компания новосибирцев попыталась перетащить клумбу, чтобы припарковаться

Клумбу тащили два парня Источник: ACT-54 Black / телеграм-канал











В Дзержинском районе Новосибирска компания молодых людей подвинула клумбу в одном из дворов. Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает местная жительница, это сделали, чтобы освободить место под парковку.

По данным телеграм-канала, компания людей приехала во двор соседнего дома. Не найдя парковочного места, двое парней решили подвинуть клумбу. По итогу клумбу перевернули и все растения уничтожили.

После падения из клумбы посыпалась земля Источник: ACT-54 Black / телеграм-канал

— Всё варварски уничтожается, всё, что люди покупают, делают для красоты, — говорит автор видео.

На видео не отображается момент, как машина заезжает на парковку.

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