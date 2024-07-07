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Город «Всё варварски уничтожается»: компания новосибирцев попыталась перетащить клумбу, чтобы припарковаться

«Всё варварски уничтожается»: компания новосибирцев попыталась перетащить клумбу, чтобы припарковаться

Инцидент попал на видео

1 590
24 комментария
Клумбу тащили два парня

В Дзержинском районе Новосибирска компания молодых людей подвинула клумбу в одном из дворов. Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Как утверждает местная жительница, это сделали, чтобы освободить место под парковку.

По данным телеграм-канала, компания людей приехала во двор соседнего дома. Не найдя парковочного места, двое парней решили подвинуть клумбу. По итогу клумбу перевернули и все растения уничтожили.

После падения из клумбы посыпалась земля

— Всё варварски уничтожается, всё, что люди покупают, делают для красоты, — говорит автор видео.

На видео не отображается момент, как машина заезжает на парковку.

Если вам что-то известно об инциденте, свяжитесь с нами
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На этой неделе НГС собрал подборку самых наглых автохамов, которые решили оставить машину в самом центре города.

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Комментарии
25
Гость
7 июля 2024, 11:58
Я вот думаю.. какие орехи кололи на их голове.. и каким предметом. Наверное всё-таки грецкие, молотком.
Гость
7 июля 2024, 12:03
клумбы ставят для того, чтобы под окнами не парковались, потому что зимой машину ставят на прогрев и она в окна первого этажа выхлопами травит жильцов
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