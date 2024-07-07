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Спортивный BMW перекрыл парковку

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Дороги и транспорт обзор Спортивный BMW с номером 777 перекрыл проезд на парковку, а на Горького нашлась «стоянка» на тротуаре — смотрим на нарушителей

Спортивный BMW с номером 777 перекрыл проезд на парковку, а на Горького нашлась «стоянка» на тротуаре — смотрим на нарушителей

Собрали новую подборку автохамов за неделю

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21 комментарий
Запрещающий знак, тротуар или даже сквер в центре города? По мнению автохамов, это вовсе не повод поискать другое место для парковки

В центре Новосибирска с парковками все очень непросто. Но если законопослушные водители предпочитают немного пройтись, герои очередной подборки автохамов за неделю явно уверены: тротуар — отличное место для стоянки, а если включить аварийку, на владельца авто немедленно перестают действовать ПДД. На этой неделе НГС собрал подборку самых наглых автохамов, которые решили оставить машину в самом центре города.

Такой парковки вы еще точно не видели

Несомненным королем парковки можно назвать владельца серебристой Toyota, который умудрился загнать свою машину не просто на газон, а на газон посреди так и не отремонтированного до конца Первомайского сквера и ушел в неизвестном направлении. Отыскать информацию о владельце автомобиля не удалось. Зато сразу становится ясно, почему лужайки в сквере выглядят так печально.

Toyota спряталась среди зелени. Но номер все равно видно

Спортивный черный BMW, владелец которого перекрыл въезд на парковку Ресторанного дворика, выглядит хищным и внушительным. Впечатление усиливает «блатной» номер 777. По данным баз страховщиков, автомобиль принадлежит 60-летней сибирячке Татьяне Анатольевне Д., которая раньше занималась недвижимостью, но еще в 2020-м ликвидировала свою компанию. Есть только один нюанс: Татьяна Анатольевна водила не BMW, а Toyota RAV-4, так что приметный номер явно был продан отдельно.

Объедь, если сможешь!

На Максима Горького своя атмосфера. Там прямо на тротуаре встали и ушли по своим делам целых три водителя. Абсурда ситуации добавляет тот факт, что нарушители ПДД выбрали место прямо напротив въезда на подземную парковку. Правда, за нее надо платить, а места для прохода пешеходов — бесплатные.

Похоже, некоторые водители воспринимают это место как вполне легальную парковку

Старенький темно-синий микроавтобус Daewoo принадлежит 46-летнему Александру Юрьевичу З. По данным сервиса Getcontact, знакомые записывали его в телефонную книгу как «Александр электрик» и «подсобный на Маркса».

Александр Юрьевич и остальная компания припарковались прямо напротив въезда на настоящую парковку.

Компанию машине электрика составил белый универсал Toyota, оформленный на петербурженку Елену Р. Девушка увлекается конным спортом, как ее занесло в Новосибирск — не очень понятно. Но если поискать номер автомобиля в сервисе Nomerogram, можно увидеть, что это не первый случай, когда водитель вольготно паркуется прямо на тротуаре.

Еще один Daewoo — на этот раз седан

Владелец золотистой Nexia, Дмитрий Файзрахманович Р., не владеет бизнесом, да и в контактах его подписывают в основном по имени.

Улица Ленина тоже узкая, зато совсем рядом — платная парковка Рестохолла. Но хозяйка черной Infiniti предпочла сэкономить

Еще одна любительница парковаться на тротуарах — 42-летняя Светлана Геннадьевна Г. Судя по ее страничке во «ВКонтакте», женщина работает стилистом и отлично разбирается в красоте. Зато в знаниях ПДД, похоже, имеет некоторые пробелы.

Если включить аварийку, парковаться в зоне действия знака «Остановка запрещена» все равно нельзя

На улице Советской читатель НГС сделал снимок, который можно назвать символом автохамства: трое водителей решили, что если включить аварийку, то знак «Остановка запрещена» немедленно перестанет действовать, и немедленно осложнили проезд законопослушным водителям.

— Можно было бы подумать, что это «паровозик», но, во-первых, посмотрите на свободное пространство между машинами, а во-вторых, на месте был только один водитель, в средней машине, — прокомментировала снимок читательница НГС.

Узнать интересные факты о владельце белого Renault Sandero Максиме Сергеевиче С. не удалось, как и понять, случайно ли сильно затерлась одна цифра на вполне читаемом номерном знаке. Очень удачно вышло: на первый и даже на второй взгляд кажется, что автомобиль приехал в Новосибирск из Северной Осетии, а значит, наказывают за нарушения водителя реже, чем он их совершает.

Водитель старенького Nissan Wingroad спокойно сидел в машине. Похоже, дожидался пассажира

Хозяин старенького Nissan Wingroad — Евгений Александрович Ф. В телефонных книгах его записывали как «Евгений Ф. безопасник» и «Безопасник какой-то новый», еще несколько лет назад мужчина неоднократно предлагал взять его Nissan в аренду, так что возможно, за рулем был не хозяин авто, а кто-то другой.

Третьей в списке любителей парковаться под запрещающим знаком стала 34-летняя Мария Евгеньевна П. Именно на ее имя застрахована серая Skoda Rapid.

Если очень надо в Первомайский сквер, даже эвакуаторы не страшны

Завершает подборку автохамов идеальная парковка в самом центре Новосибирска, на Красном проспекте. Сразу две недешевые иномарки остановились практически на встречной полосе на перекрестке с улицей Максима Горького.

Узнать, кто хозяин серебристого универсала, не удалось, а вот черный Lexus с номером 111 принадлежит коммерческой фирме ООО ПК «Инвестстройпроект». Основной вид деятельности компании, по данным сервиса Rusprofile, — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, владельцем и директором фирмы является Наталья Бровкина. За 2023 год дорожники заработали 557 миллиона рублей, чистая прибыль составила 7,4 миллиона рублей.

ООО ПК «Инвестстройпроект» — активный участник госзакупок: за историю существования компании дорожники выполнили 22 контракта на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей, их основным заказчиком был областной ТУАД.

Ранее НГС писал о том, как автохамы нарушили все правила парковки возле окружного управления генпрокуратуры. Наказать их по закону не вышло, но народный гнев исправил это дело.

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Автохамы Нарушение ПДД Неправильная парковка
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Комментарии
21
Живущий в Сибири
7 июля 2024, 09:30
"...смотрим на нарушителей". Ну, посмотрели в очередной, стопицотый, раз -- и что? Ещё столько же раз посмотрим! Гайцов же в городе нет!
Гость
7 июля 2024, 09:23
Где правоохранители, которым мы налоги платим? Они есть в городе?
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