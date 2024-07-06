НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

с-в.

 742мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

ТЕМА ДНЯ

Сибирячка обвинила девушку в избиении мамы

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Подростка сбили возле дачи
Прокатил ребенка на бензобаке
Эпатажная фотограф
6 необычных мест вокруг города
Как пережить давление в жару
Многодетные на пикете у Кремля
Афиша на июль
НГС в Telegram
Город эксклюзив В Новосибирске ищут подрядчика на установку модульных пунктов полиции — на это потратят 3,7 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на установку модульных пунктов полиции — на это потратят 3,7 миллиона рублей

Поставить миниатюрные отделения полиции нужно в течение двух месяцев

826
23 комментария
Где именно расположатся модульные пункты — пока неизвестно

В Новосибирске ищут подрядчика на установку модульных пунктов охраны общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Подрядчику необходимо поставить и установить модульные здания, в которых будут работать сотрудники полиции. Всего планируется закупить три пункта охраны общественного порядка. Здания должны иметь остекление из алюминиевых профилей, а также антивандальные ставни.

Кроме того, на фасадах должна быть надпись «Полиция» объемными буквами, а также логотип силового ведомства. В ночные часы фасады модельных пунктов охраны должны подсвечиваться светодиодными прожекторами. Поставить здания необходимо по адресу проспект Дзержинского, 69/2 в течение 60 дней с момента выбора подрядчика.

Максимальная цена закупки — 3,7 миллионов рублей. Закупка размещена 5 июля, срок окончания приема заявок — 15 июля.

Ранее в Новосибирске начали поиск вооруженных охранников для Центра информационных технологий. За услуги готовы заплатить 7,5 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска МВД Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
СТИХИЯ ВОЗДУХ
6 июля 2024, 19:05
Оградки тоже были нужны....а теперь - демонтаж
Zemb
6 июля 2024, 19:01
для Аньки, для толяна и ещё одного деятеля....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Bjorn Ironside,  39

Антон,  56

Елена,  37

Ирина,  52

Елена,  45

Юрий,  43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление