В Новосибирске ищут подрядчика на установку модульных пунктов полиции — на это потратят 3,7 миллиона рублей

Где именно расположатся модульные пункты — пока неизвестно Источник: Документация закупки











В Новосибирске ищут подрядчика на установку модульных пунктов охраны общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Подрядчику необходимо поставить и установить модульные здания, в которых будут работать сотрудники полиции. Всего планируется закупить три пункта охраны общественного порядка. Здания должны иметь остекление из алюминиевых профилей, а также антивандальные ставни.



Кроме того, на фасадах должна быть надпись «Полиция» объемными буквами, а также логотип силового ведомства. В ночные часы фасады модельных пунктов охраны должны подсвечиваться светодиодными прожекторами. Поставить здания необходимо по адресу проспект Дзержинского, 69/2 в течение 60 дней с момента выбора подрядчика.



Максимальная цена закупки — 3,7 миллионов рублей. Закупка размещена 5 июля, срок окончания приема заявок — 15 июля.

