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Поженились 30 несовершеннолетних

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Город Больше 30 подростков поженились за год в Новосибирской области

Больше 30 подростков поженились за год в Новосибирской области

Несовершеннолетние девушки выходили замуж чаще, чем женились их ровесники противоположного пола

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20 комментариев
Всего в Новосибирской области за год заключили почти 20 тысяч браков

В Новосибирской области в прошлом году заключили брак 26 несовершеннолетних девушек и 7 юношей, сообщили в Новосибирскстате. Специалисты учитывали подростков, которые женились в 16 лет.

Мужчин и женщин, решивших оформить брак в возрасте старше 60 лет, больше — 706 и 470.

Всего в регионе в 2023 году зарегистрировали 19,6 тысяч браков, из них 15,6 тысяч — в городе, 4 тысяч — в области. По данным Новосибирскстата, на 1000 населения заключили семь браков.

— Самыми «свадебными» месяцами стали по традиции летние месяцы и сентябрь — число зарегистрированных браков в них составляло от 2,3 до 2,6 тысяч случаев, — уточнили в ведомстве.

По итогам года в Новосибирской области родилось 26 тысяч детей, из них — 13,5 тысяч мальчиков и 12,5 тысяч. У 277 женщин родились двойни, у пятерых — тройни, добавили в Новосибирскстате.

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Комментарии
21
Grape Reflection 🍇
6 июля 2024, 14:18
А национальности можно раскрыть?
280001480
6 июля 2024, 14:22
Скрепно, не то что в еуропах ентих))
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