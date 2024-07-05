«Не увидела очертания города»: Новосибирск с утра заволокло туманом — фото в дымке

В Новосибирске утром, 5 июля, улицы заволокло густым туманом. Его заметили как на левом, так и на правом берегу. Фото природного явления в редакцию НГС прислали читатели.
— Проснулась утром рано, выглянула в окно, и не увидела вообще очертания города. Меня это ужаснуло, так как были планы поехать на дачу по трассе. Это сейчас не безопасно. Но лучше в такой туман никуда не выезжать, не планировать поездки, — уверена читательница НГС Наталья.
Сильный туман также заметили в районе мостов через Обь, в центре города.
Ранее НГС писал о том, что последний раз густой туман опускался на город 13 июня. Его также заметили ранним утром.
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