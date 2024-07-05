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Город подробности «Не увидела очертания города»: Новосибирск с утра заволокло туманом — фото в дымке

«Не увидела очертания города»: Новосибирск с утра заволокло туманом — фото в дымке

Читатели НГС прислали в редакцию красивые снимки природного явления

1 694
10 комментариев
Сибирячка не увидела очертаний города из окна своей квартиры

В Новосибирске утром, 5 июля, улицы заволокло густым туманом. Его заметили как на левом, так и на правом берегу. Фото природного явления в редакцию НГС прислали читатели.

Жительница Новосибирска отложила поездку на дачу

— Проснулась утром рано, выглянула в окно, и не увидела вообще очертания города. Меня это ужаснуло, так как были планы поехать на дачу по трассе. Это сейчас не безопасно. Но лучше в такой туман никуда не выезжать, не планировать поездки, — уверена читательница НГС Наталья.

Туман на улице Ленина

Сильный туман также заметили в районе мостов через Обь, в центре города.

Ранее НГС писал о том, что последний раз густой туман опускался на город 13 июня. Его также заметили ранним утром.

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Присылайте красивые фото природных явлений в редакцию НГС

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Туман Улицы Новосибирск Город
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Комментарии
10
Smykson
5 июля 2024, 08:36
Никогда не было и вот опять?
velius
5 июля 2024, 08:18
Увидел красивые снимки природного явления, но меня это ужаснуло. Как в таком тумане клубнику собирать и грибы.
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