«Не увидела очертания города»: Новосибирск с утра заволокло туманом — фото в дымке

Сибирячка не увидела очертаний города из окна своей квартиры Источник: читательница НГС Наталья











В Новосибирске утром, 5 июля, улицы заволокло густым туманом. Его заметили как на левом, так и на правом берегу. Фото природного явления в редакцию НГС прислали читатели.



Жительница Новосибирска отложила поездку на дачу Источник: читательница НГС Наталья











— Проснулась утром рано, выглянула в окно, и не увидела вообще очертания города. Меня это ужаснуло, так как были планы поехать на дачу по трассе. Это сейчас не безопасно. Но лучше в такой туман никуда не выезжать, не планировать поездки, — уверена читательница НГС Наталья.



Туман на улице Ленина Источник: читатели НГС











Сильный туман также заметили в районе мостов через Обь, в центре города.



Ранее НГС писал о том, что последний раз густой туман опускался на город 13 июня. Его также заметили ранним утром.

