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Город Северин и Гликерия: необычные имена, которые дали новорожденным новосибирцам

Северин и Гликерия: необычные имена, которые дали новорожденным новосибирцам

В июне в регионе родились 2011 детей

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6 комментариев
С начала года в регионе появилось на свет более 12 тысяч детей

2011 детей родились в Новосибирской области в июне. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали детям в первом летнем месяце.

Среди необычных имен, которыми новорожденных мальчиков называли в июне: Антип, Властислав, Георгий, Елизар, Лукьян, Макарий, Марс, Северин, Серафим, Фёдор. Девочек называли: Азалия, Антонина, Виталина, Влада, Гликерия, Добромира, Зоя, Инга, Лидия, Святослава.

По данным управления с начала 2024 года в регионе родились 12 218 детей. В июне самыми популярными именами для мальчиков стали: Александр, Артем, Михаил, Роман, Мирон, Лев, Дмитрий, Иван, Максим, Тимофей. Для девочек: София, Ева, Варвара, Алиса, Виктория, Мария, Анна, Василиса, Мирослава, Есения.

Ранее в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой матери в регионе за первые месяцы 2024 года. Как сообщили специалисты НГС, сибирячке всего 14 лет.

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ЗАГС Необычные имена детей Новосибирск
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Комментарии
6
Татьяна 53
4 июля 2024, 21:39
Северин, а сокращенно как будет север
Я_ИНAЯ
4 июля 2024, 21:55
У меня замечательный ник. Очень мне подходит.
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