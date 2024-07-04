Северин и Гликерия: необычные имена, которые дали новорожденным новосибирцам

2011 детей родились в Новосибирской области в июне. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали детям в первом летнем месяце.
Среди необычных имен, которыми новорожденных мальчиков называли в июне: Антип, Властислав, Георгий, Елизар, Лукьян, Макарий, Марс, Северин, Серафим, Фёдор. Девочек называли: Азалия, Антонина, Виталина, Влада, Гликерия, Добромира, Зоя, Инга, Лидия, Святослава.
По данным управления с начала 2024 года в регионе родились 12 218 детей. В июне самыми популярными именами для мальчиков стали: Александр, Артем, Михаил, Роман, Мирон, Лев, Дмитрий, Иван, Максим, Тимофей. Для девочек: София, Ева, Варвара, Алиса, Виктория, Мария, Анна, Василиса, Мирослава, Есения.
Ранее в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой матери в регионе за первые месяцы 2024 года. Как сообщили специалисты НГС, сибирячке всего 14 лет.