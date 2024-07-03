В Новосибирске ищут подрядчика благоустройства территории вокруг театра «Глобус» — на это потратят 41 миллион рублей

Все работы должны быть выполнены до декабря 2024 года Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирске проведут благоустройство территории у театра «Глобус». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский Академический Молодежный театр «Глобус».



Подрядчику необходимо благоустроить часть территории вокруг театра со стороны Октябрьской магистрали и со стороны улицы Каменской.



В списке работ — демонтаж старых покрытий, установка тротуарной плитки, бетонных ступеней, облицовка стен театра плитами из мрамора. Кроме того, подрядчику необходимо смонтировать трубопроводы, освещение. Планируется провести озеленение территории — рядом с театром высадят липы, татарский клен, живую изгородь, кизильник блестящий, газоны.



В списке работ также установка чугунных скамеек, урн для мусора, обустройство велопарковки, информационного щита и другое.



Все работы должны быть выполнены с даты заключения договора до 10 декабря 2024 года.



Максимальная цена контракта — 41,2 миллиона рублей. Закупка размещена 3 июля 2024 года, срок окончания приема заявок — 22 июля 2024 года.

