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Город «Носятся без толку»: подростки на питбайках облюбовали леса Краснообска — гонщиков будут ловить инспекторы ДПС

«Носятся без толку»: подростки на питбайках облюбовали леса Краснообска — гонщиков будут ловить инспекторы ДПС

Проблема с засильем подростков на громких мотоциклах особо обострилась в этом году

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13 комментариев
Количество мотоциклистов в этом году выросло из-за доступности техники

В лесах Краснообска начали массово кататься подростки на питбайках и мотоциклах. Местные жители сняли на видео, как они катаются по лесопарку имени академика Синягина. Ролик был опубликован в сообществе «Краснообск-ВАСХНИЛ» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, появившихся в сообществе, запечатлены трое подростков, которые едут по дороге в лесопарке. При этом местные жители отмечают, что сам лесопарк является особо охраняемой природной территорией и любому транспорту находится там запрещено.

— Все нормальные люди куда-то едут по своим делам, а эти просто туда-обратно без толку носятся на большой скорости. Наверное, ради шума они это делают, задрали уже, — написал в социальных сетях местный житель Вячеслав.

Глава администрации Краснообска Олег Яцков в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что проблема с обострилась в этом сезоне. В администрации фиксируют взрывной рост количества групп мотоциклистов, порой до 6–7 человек, которые катаются на мотоциклах и питбайках по лесопарку Синягина, в Краснообской роще.

Все дело в том, что питбайк относится к категории спортивного инвентаря, а не транспортных средств, уточнил глава. И питбайки можно использовать только на специально подготовленных спортивных площадках, а не в лесах и на дорогах общего пользования.

— Мы знаем о проблеме, ведется работа. В мае и в июне проводили два мероприятия. В эту пятницу тоже планируем. Три экипажа отдельного батальона ДПС у нас будут работать в парке Сигягина, в лесах Краснообска, в полях. Увидят нарушителей на питбайках — проведут с ними профилактические беседы, — рассказал Олег Яцков.

Глава Краснообска отметил, что также ведется проработка предложения о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетних водителей питбайков, но пока нормативные акты на этот счет не приняты.

В конце мая жительница Новосибирска сломала ногу во время езды на арендованном питбайке на тренировочной трассе. В травме она обвинила компанию по прокату квардроциклов и мотоциклов-эндуро.

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Новосибирская область Краснообск Питбайк Подростки
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Комментарии
18
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3 июля 2024, 18:14
На ул Выставочная завелась банда на этих питбайках без глушителей, гоняют каждый день по вечерам и глушат всю округу паразиты!
Дед Митрич
3 июля 2024, 18:06
Лесопарк является особо охраняемой природной территорией и любому транспорту находится там запрещено, но все нормальные люди куда-то едут по своим делам, а эти просто туда-обратно без толку носятся. То есть по делам можно, а просто так нельзя. Двойные стандарты какие-то.
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