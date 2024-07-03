«Носятся без толку»: подростки на питбайках облюбовали леса Краснообска — гонщиков будут ловить инспекторы ДПС

Количество мотоциклистов в этом году выросло из-за доступности техники Источник: «КРАСНООБСК — ВАСХНИЛ», vk.com, «Лесопарк Синягина», vk.com











В лесах Краснообска начали массово кататься подростки на питбайках и мотоциклах. Местные жители сняли на видео, как они катаются по лесопарку имени академика Синягина. Ролик был опубликован в сообществе «Краснообск-ВАСХНИЛ» в социальной сети «ВКонтакте».



На кадрах, появившихся в сообществе, запечатлены трое подростков, которые едут по дороге в лесопарке. При этом местные жители отмечают, что сам лесопарк является особо охраняемой природной территорией и любому транспорту находится там запрещено.



— Все нормальные люди куда-то едут по своим делам, а эти просто туда-обратно без толку носятся на большой скорости. Наверное, ради шума они это делают, задрали уже, — написал в социальных сетях местный житель Вячеслав.

Источник: «КРАСНООБСК — ВАСХНИЛ», vk.com

Глава администрации Краснообска Олег Яцков в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что проблема с обострилась в этом сезоне. В администрации фиксируют взрывной рост количества групп мотоциклистов, порой до 6–7 человек, которые катаются на мотоциклах и питбайках по лесопарку Синягина, в Краснообской роще.



Все дело в том, что питбайк относится к категории спортивного инвентаря, а не транспортных средств, уточнил глава. И питбайки можно использовать только на специально подготовленных спортивных площадках, а не в лесах и на дорогах общего пользования.



— Мы знаем о проблеме, ведется работа. В мае и в июне проводили два мероприятия. В эту пятницу тоже планируем. Три экипажа отдельного батальона ДПС у нас будут работать в парке Сигягина, в лесах Краснообска, в полях. Увидят нарушителей на питбайках — проведут с ними профилактические беседы, — рассказал Олег Яцков.



Глава Краснообска отметил, что также ведется проработка предложения о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетних водителей питбайков, но пока нормативные акты на этот счет не приняты.

