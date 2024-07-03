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Город В Новосибирске решили отремонтировать плиты на Монументе Славы

В Новосибирске решили отремонтировать плиты на Монументе Славы

Ремонт должен быть готов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

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После ремонта предоставляется гарантия на пять лет

В Новосибирске МУП «Горзеленхоз» ищет подрядчика, который отремонтирует мозаичный бетон на плитах площади Подвига — она находится на Монументе Славы. Начальная цена контракта — 14 288 637 рублей вместе с НДС. Информация об этом появилась на сайте ЕИС Закупки.

Согласно документации, победитель торгов обязуется сделать текущий ремонт бетона до 31 октября 2024 года. На месте работ подрядчик должен будет установить временные ограждения, знаки безопасности и при необходимости выставить освещение.

После ремонта подрядчик предоставляет гарантию на пять лет. Заявки от участников торгов принимаются до 19 июля.

По информации Новосибирского Краеведческого портала, на Монументе Славы есть площадь Подвига, а также есть площадь Скорби и Печали.

— К площади Подвига с улицы Станиславского ступенями подходят пять бетонных дорожек. Вымощенная квадратными белыми плитами, с восточной стороны замыкается симметричной композицией из пяти высоких 10-метровых пилонов. Выполненные из серого бетона пилоны символизируют пять раскрытых книг летописи войны, — говорится на портале.

Стало известно, что в микрорайоне «Клюквенный» проложат новые дороги. Там планируется масштабная застройка.

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Новосибирск Закупка Монумент Славы Подрядчик Ремонт
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