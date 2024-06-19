Улицы и магистрали: для нового новосибирского микрорайона построят дороги на миллиард рублей

Сейчас в «Клюквенном» стоят малоэтажные дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для нового микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске построят дороги. За работы на первом этапе готовы заплатить 1,1 миллиарда рублей.



Аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — акционерное общество «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В документах указано, что в «Клюквенном» построят магистральные дороги, а также дороги и улицы местного значения. Покрытие на них сделают из асфальтобетона.

Подрядчик должен будет приступить к работам с момента заключения контракта. Точная дата завершения работ не указана, но их будут выполнять с 2024 по 2026 годы.



Ранее власти начали искать подрядчика, который построит школу в микрорайоне «Клюквенный», здание будет рассчитано на 1100 детей. Работы оценили почти в два миллиарда рублей.