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Дороги и транспорт Улицы и магистрали: для нового новосибирского микрорайона построят дороги на миллиард рублей

Улицы и магистрали: для нового новосибирского микрорайона построят дороги на миллиард рублей

В такую сумму оценили первый этап работ

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Сейчас в «Клюквенном» стоят малоэтажные дома

Для нового микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске построят дороги. За работы на первом этапе готовы заплатить 1,1 миллиарда рублей.

Аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — акционерное общество «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В документах указано, что в «Клюквенном» построят магистральные дороги, а также дороги и улицы местного значения. Покрытие на них сделают из асфальтобетона.

Подрядчик должен будет приступить к работам с момента заключения контракта. Точная дата завершения работ не указана, но их будут выполнять с 2024 по 2026 годы.

Ранее власти начали искать подрядчика, который построит школу в микрорайоне «Клюквенный», здание будет рассчитано на 1100 детей. Работы оценили почти в два миллиарда рублей.

О планах на масштабное строительство в микрорайоне Клюквенном стало известно в 2022 году. Сейчас там находятся малоэтажные жилые дома. Высотки на их месте построят крупные компании. НГС писал, что о них известно

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Строительство дорог Клюквенный Госзакупки Подрядчик
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