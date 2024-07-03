«Два бобра не поделили шпатель»: актрису Юлию Меньшову позабавил герб Искитима

В телеграм-канале Меньшовой 323 тысячи подписчиков, пост про Искитим понравился 5,2 тысячам пользователей. Источник: https://t.me/JuliaMenshovaJulia











Известную советскую и российскую актрису и телеведущую Юлию Меньшову рассмешил герб города Искитима Новосибирской области. В своем телеграм-канале Меньшова 2 июля выложила старый мем, с комментарием из десятка скобок-улыбок.



— Что вы хотите от человека, который родом из города, где два бобра по синей волне не поделили шпатель? — иронизирует автор мема над изображением на гербе.

Мем, который позабавил Юлию Меньшову, появился в Сети, несколько лет назад Источник: https://t.me/JuliaMenshovaJulia











В государственном геральдическом регистре герб Искитима описывается так: «Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета, несущее в середине изображение двух жёлтых противостоящих бобров, держащих в передних лапах перед собой белый мастерок. Внизу полотнища проходит синяя волнообразная полоса».



В регистре отмечается, что бобры с мастерком символизируют градообразующую строительную индустрию Искитима, в котором основная доля выпускаемой продукции приходится на производство строительных материалов. Сами животные, по мнению искитимцев, олицетворяют собой трудолюбие, целеустремлённость и стойкость жителей города.



В мае стало известно, что эпатажный новосибирский блогер Сибирская Круэлла снялась в фильме с Юлией Меньшовой и Туттой Ларсен.