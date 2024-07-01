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Город Без горячей воды остались десятки домов в центре Новосибирска, некоторым отключили и свет

Без горячей воды остались десятки домов в центре Новосибирска, некоторым отключили и свет

Без горячей воды остались несколько десятков домов в центре Новосибирска

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7 комментариев
Сразу несколько объявлений об отключениях увидели жители девятиэтажки 30 июня

Жители 9-этажки на Ленина, 59 сообщили об отключении подачи электричества и воды в своем доме с утра 1 июля. Об этом их накануне предупредили в объявлении на подъездах.

— На подъезды дома 59 повесили объявления, что 1 июля будет отключена горячая и холодная вода, а также электроэнергия, на соседних домах тоже висят объявления. В УК ответили, что ремонтные работы разными организациями не согласовывались, поэтому так получилось. Как результат: ни воды, ни электричества, — сообщил НГС житель девятиэтажки Евгений.

В управляющей компании «Спас-ДОМ» подтвердили факт отключения воды и электричества.

— На Ленина, 59 отключение холодной и горячей воды до 17 часов. И света не будет до 17 часов, — сообщили НГС в «СПАС-ДОМ».

По данным УК, горячую воду отключили до 5 июля на улицах Караваева и Волочаевской, на Аэропорт 1 и 2 — до 24:00 16 июля. На Крылова, Достоевского, Красном проспекте — до 22:00 1 июля. Горячей воды не будет до 17:00 2 июля на Ленина 25, 27, 29.

3 июля в Новосибирске начинается новый этап гидравлических испытаний. По данным с сайта СГК, горячую воду отключат на разных улицах двух районов: Октябрьского и Заельцовского. Испытания продлятся до 16 июля.

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Отключение воды Отключение света ЖКХ Электрические сети
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Комментарии
7
Джон Третий Великий
1 июля 2024, 09:09
Хоть на улице не жарко сегодня. Сил вам!
СТИХИЯ ВОЗДУХ
1 июля 2024, 09:06
Да....закаляют жильцов круглогодично 🤦
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