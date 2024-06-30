Давка в метро и автобусах: люди устроили транспортный коллапс после концертов в Новосибирске

После выступлений люди поспешили домой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске образовался транспортный коллапс после завершения концерта на Михайловской набережной. Мероприятие прошло в честь 131-летия города, на котором выступила группа «Пицца». По словам корреспондента НГС, в метро «Речной вокзал» людей запускают по очереди.

Источник: Арина Суворова / NGS.RU

Аналогичная ситуация произошла и на остановке у парка «Арена». Там завершился концерт в честь Дня города, хедлайнером программы стал певец Kamazz.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

После выступления звезд новосибирцы поспешили вернуться домой на общественном транспорте, из-за чего образовалась давка. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.