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Город Давка в метро и автобусах: люди устроили транспортный коллапс после концертов в Новосибирске

Давка в метро и автобусах: люди устроили транспортный коллапс после концертов в Новосибирске

Многим горожанам пришлось пропускать транспорт и ждать следующего

231
6 комментариев
После выступлений люди поспешили домой

В Новосибирске образовался транспортный коллапс после завершения концерта на Михайловской набережной. Мероприятие прошло в честь 131-летия города, на котором выступила группа «Пицца». По словам корреспондента НГС, в метро «Речной вокзал» людей запускают по очереди.

Аналогичная ситуация произошла и на остановке у парка «Арена». Там завершился концерт в честь Дня города, хедлайнером программы стал певец Kamazz.

После выступления звезд новосибирцы поспешили вернуться домой на общественном транспорте, из-за чего образовалась давка. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.

О том, как в Новосибирске отметили День города, мы рассказывали в нашей хронике. Подробнее по ссылке.

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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
30 июня 2024, 23:21
Дайте Валере поработать.
Гость
30 июня 2024, 23:17
Валера очень любит праздник Валера любит отдыхать Валера носит тяжкий кулер Валере нужен проездной!
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