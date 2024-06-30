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Город День города 2024 года фоторепортаж Огромные соболя и боулинг из матрешек: как новосибирцы сегодня отрываются на Михайловской набережной

Огромные соболя и боулинг из матрешек: как новосибирцы сегодня отрываются на Михайловской набережной

Смотрим фотоподборку с мероприятий у Оби

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7 комментариев
Соболя и ростовые куклы прошли перед зрителями в честь открытия празднования Дня города

На Михайловской набережной в Новосибирске состоялось официальное открытие Дня города. Для горожан устроили настоящий праздник: концерт, парад судов, шествие соболей и конфет. С погодой, правда, не очень повезло и в начале пошел дождь, чуть позже распогодилось.

Сейчас новосибирцы гуляют по набережной, участвуют в конкурсах, например, сбивают матрешек, как кегли, и просто гуляют. НГС собрал в одном материале, как развлекаются горожане у берега Оби.

Открывал праздник духовой оркестр под небольшой дождь
Зрители тут же достали зонтики, расходиться никто не планировал, кажется, так даже лучше смотреть концерт, чем веселиться под пеклом
Чуть позже выглянуло солнце, а среди гостей заметили яркую Анну Терешкову, которая совсем недавно уволилась из мэрии
Посмотрите, как перед зрителями прошли ростовые куклы, соболя и даже новосибирские конфеты
На самой Оби состоялся парад судов, несколько кораблей прошли по реке
Сразу после концерта новосибирцы начали веселиться и участвовать в разных конкурсах, площадок на набережной, как раз много
Можно поиграть в боулинг на русский манер: сбить матрешек большим мячом
Или построить пирамиду из кубиков, игровую зону специально оборудовали для детей
Классики тоже пользуются популярностью, прыгают и взрослые и дети
А это огромная раскраска ко Дню города, свой вклад может внести каждый новосибирец, например, мальчик решил раскрасить цифру 131 — возраст города
Журналисты НГС передают, что новосибирцы играют и в огромный морской бой
Некоторые решили порыбачить в бассейне с водой

НГС сегодня в режиме онлайн следит за тем, как горожане поздравляют Новосибирск с Днем рождения, основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена».

ПО ТЕМЕ
День города Новосибирцы Праздник Мероприятие Концерт Михайловская набережная
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Комментарии
7
Гость
30 июня 2024, 15:29
В такую погоду очень тяжело ходить в костюмах аниматоров. Из-за жары погибло 50 аниматоров, в администрации не успевают нанимать новых. Праздник должен продолжаться. Все цели будут достигнуты.
Гость
30 июня 2024, 15:38
в деревне весело ....
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