Огромные соболя и боулинг из матрешек: как новосибирцы сегодня отрываются на Михайловской набережной
Смотрим фотоподборку с мероприятий у Оби
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На Михайловской набережной в Новосибирске состоялось официальное открытие Дня города. Для горожан устроили настоящий праздник: концерт, парад судов, шествие соболей и конфет. С погодой, правда, не очень повезло и в начале пошел дождь, чуть позже распогодилось.
Сейчас новосибирцы гуляют по набережной, участвуют в конкурсах, например, сбивают матрешек, как кегли, и просто гуляют. НГС собрал в одном материале, как развлекаются горожане у берега Оби.
Посмотрите, как перед зрителями прошли ростовые куклы, соболя и даже новосибирские конфеты
Источник: Анна Скок / NGS.RU
Можно поиграть в боулинг на русский манер: сбить матрешек большим мячом
Источник: Анна Скок / NGS.RU
Классики тоже пользуются популярностью, прыгают и взрослые и дети
Источник: Анна Скок / NGS.RU
НГС сегодня в режиме онлайн следит за тем, как горожане поздравляют Новосибирск с Днем рождения, основными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена».