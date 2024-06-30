«В жару отключили почти весь район»: сотни домов Новосибирска остались без холодной воды

Сотни домов в новосибирском Академгородке остались без холодной воды в жару. Местные говорят, что вода пропала вчера вечером, для жителей организовывают подвоз.
По данным муниципального портала, под отключение попали почти 500 домов, воды нет в Советском районе: Академгородке и Шлюзе. Жители рассказали НГС, что вода пропала вчера, также не было в некоторых микрорайонах электричества. Изначально все устранить планировали к 13:00, но сроки сдвинули до 22:00.
— В жару отключили почти весь микрорайон, обещают начать подвозить воду, — рассказала одна из жительниц дома на улице Российской. — Сейчас из крана идет только кипяток.
На сайте ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» указано, что 29 июня произошло повреждение кабеля, который питает водонасосную станцию на улице Героев Труда, из-за этого прекратилось электроснабжение водонасосной станции. Специалисты уже занимаются устранением аварии, в течение дня для жителей организуют подвоз воды.
Время подвоза воды по адресам: Русская, 23 с 11:15 — 12:00, Сиреневая, 23 с 12:15. — 13:00, Балтийская, 29 с 13:15 — 14:00, Иванова, 30а с 15:15 — 16:00, Российская, 21 с 16:15 — 17:00, Героев Труда, 18 с 17:15 — 18:00, Бульвар Молодежи, 20 с 18:15 — 19:00, Демакова, 3 с 20:15 — 21:00, Демакова, 9 с 21:15 — 22:00, Полевая, 3 с 10:00 — 11:00, Арбузова, 10 с 11:15 — 12:00, Иванова, 43 с 12:15 — 13:00, Героев Труда, 33а с 15:15 — 16:00, Бульвар Молодежи, 30 с 16:15 — 17:00, проспект Строителей, 3 с 17:15 — 18:00, Добровольческая, 9 с 18:15 — 19:00, Шлюзовая, 26 с 20:15 — 21:00, Миргородская, 5 с 21:15 — 22:00.
Недавно жители села Новолуговое на три дня остались без электричества после сильного ливня.