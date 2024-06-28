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Город В Первомайском сквере забил мини-фонтан из-под недавно уложенной плитки

В Первомайском сквере забил мини-фонтан из-под недавно уложенной плитки

Вода растеклась на участке перед фонтаном

817
4 комментария
Небольшой фонтан появился недалеко от основного

На территории Первомайского сквера вода вытекла из канализационного люка перед фонтаном-каскадом.

Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал местный житель Андрей Гребнев. Сибиряк уточнил НГС, что протечка произошла около полуночи 27 июня.

В ролике заметно, что вода омывает плитку, которая была уложена не так давно.

Вода растеклась по недавно уложенной плитке

Корреспондент НГС попытался связаться с представителем подрядчика реконструкции Первомайского сквера Вахидом Замановым, однако тот не ответил на звонок.

НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах неполадок в канализации.

Сегодня НГС детально разбирался, с чем связаны сложности в реконструкции Первомайского сквера. Доводы подрядчика, муниципального предприятия и мэрии — в этом материале.

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Комментарии
4
281845766
28 июня 2024, 13:14
Если отключен фонтан, будет фонтанировать канализация.
Гость
28 июня 2024, 13:11
бесконечно можно смотреть... как течет вода...
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