В Первомайском сквере забил мини-фонтан из-под недавно уложенной плитки

Небольшой фонтан появился недалеко от основного Источник: Андрей Гребнев / ВК











На территории Первомайского сквера вода вытекла из канализационного люка перед фонтаном-каскадом.

Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал местный житель Андрей Гребнев. Сибиряк уточнил НГС, что протечка произошла около полуночи 27 июня.

В ролике заметно, что вода омывает плитку, которая была уложена не так давно.

Вода растеклась по недавно уложенной плитке Источник: Андрей Гребнев / ВК

Корреспондент НГС попытался связаться с представителем подрядчика реконструкции Первомайского сквера Вахидом Замановым, однако тот не ответил на звонок.



НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах неполадок в канализации.



Сегодня НГС детально разбирался, с чем связаны сложности в реконструкции Первомайского сквера. Доводы подрядчика, муниципального предприятия и мэрии — в этом материале.