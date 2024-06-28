В Первомайском сквере забил мини-фонтан из-под недавно уложенной плитки

На территории Первомайского сквера вода вытекла из канализационного люка перед фонтаном-каскадом.
Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал местный житель Андрей Гребнев. Сибиряк уточнил НГС, что протечка произошла около полуночи 27 июня.
В ролике заметно, что вода омывает плитку, которая была уложена не так давно.
Корреспондент НГС попытался связаться с представителем подрядчика реконструкции Первомайского сквера Вахидом Замановым, однако тот не ответил на звонок.
НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать о причинах неполадок в канализации.
Сегодня НГС детально разбирался, с чем связаны сложности в реконструкции Первомайского сквера. Доводы подрядчика, муниципального предприятия и мэрии — в этом материале.
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