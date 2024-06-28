В Новосибирской области нашли редкий гриб-паразит: последний раз его видели почти 20 лет назад

Любители говорят, что найти этот гриб — большая редкость Источник: Юрий Куценко / «Грибники и грибы НСО» / ВК











Гриб пиропиксис красный нашли в Новосибирской области. Как сообщили любители в группе «Грибники и грибы НСО» во «ВКонтакте», место обитания редкого гриба обнаружили в Караканском бору.



По словам администратора сообщества, микологи планируют изучить загадочную находку.

— Находкой заинтересовались наши известные микологи Дмитрий Агеев и Татьяна Бульонкова, авторы сайта Грибы Сибири и множества научных работ по микологии, — сказано в сообщении.

Пиропиксис красный — гриб-паразит, который нельзя есть. На сайте «Грибы Сибири» сказано, что в последний раз представителя этого вида обнаружили в Новосибирской области в 2006 году в Академгородке. Тогда, утверждают эксперты, не удалось подтвердить принадлежность находки к этому виду.

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