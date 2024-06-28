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Город эксклюзив Источник: городская прокуратура Новосибирска может быть расформирована

Источник: городская прокуратура Новосибирска может быть расформирована

Процесс якобы должны завершить до конца текущего года

686
2 комментария
Прокуратура города Новосибирска расположена в здании по адресу улица Некрасова, 80

Прокуратуру города Новосибирска как самостоятельное подразделение планируется ликвидировать до конца 2024 года. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— На текущий момент в аппарат области из городской прокуратуры уже перевели 5 помощников и старших помощников. Надзор за мэрией передали в областную прокуратуру, — подчеркнул собеседник.

Редакция направила официальный запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как рассказывают источники НГС, процесс перевода надзорных функций из городских прокуратур в аппарат прокуратуры региона, федеральная установка Генпрокуратуры РФ, которая разослала в прокуратуры субъектов соответствующее письмо. При этом непосредственно о ликивидации городских прокуратур там не сказано.

Ранее прокуратуру Новосибирска уже расформировывали. На официальном сайте города говорится, что городское надзорное ведомство было образовано в 1944 году. В 1957 году его расформировали, а её функции полностью передали прокурору Новосибирской области. В 1979 году городскую прокуратуру восстановили, она просуществовала как обособленное подразделение до 10 апреля 2002 года, когда Генпрокурор РФ Владимир Устинов издал приказ о его ликвидации. В 2007 году прокуратуру города Новосибирска восстановили.

Сегодня её возглавляет бывший прокурор города Бердска Роман Сивак.

На прошлой неделе стало известно, что прокурор Новосибирской области Александр Бучман может получить повышение и стать заместителем Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил что соответствующие документы для рассмотрения кандидатуры Бучмана на высокий пост уже направили в Москву.

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Прокуратура Прокурор Новосибирск Ликвидация Расформирование
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Комментарии
3
Гость
28 июня 2024, 08:11
Правильно, всех на специальную операцию!
Простой сибиряк
28 июня 2024, 08:11
1944 создали 1957 расформировали 1979 восстановили 2002 ликвидировали 2007 восстановили Какая интересная жизнь у прокурорских
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