Источник: городская прокуратура Новосибирска может быть расформирована

Прокуратура города Новосибирска расположена в здании по адресу улица Некрасова, 80 Источник: 2Gis











Прокуратуру города Новосибирска как самостоятельное подразделение планируется ликвидировать до конца 2024 года. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— На текущий момент в аппарат области из городской прокуратуры уже перевели 5 помощников и старших помощников. Надзор за мэрией передали в областную прокуратуру, — подчеркнул собеседник.

Редакция направила официальный запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как рассказывают источники НГС, процесс перевода надзорных функций из городских прокуратур в аппарат прокуратуры региона, федеральная установка Генпрокуратуры РФ, которая разослала в прокуратуры субъектов соответствующее письмо. При этом непосредственно о ликивидации городских прокуратур там не сказано.

Ранее прокуратуру Новосибирска уже расформировывали. На официальном сайте города говорится, что городское надзорное ведомство было образовано в 1944 году. В 1957 году его расформировали, а её функции полностью передали прокурору Новосибирской области. В 1979 году городскую прокуратуру восстановили, она просуществовала как обособленное подразделение до 10 апреля 2002 года, когда Генпрокурор РФ Владимир Устинов издал приказ о его ликвидации. В 2007 году прокуратуру города Новосибирска восстановили.

Сегодня её возглавляет бывший прокурор города Бердска Роман Сивак.