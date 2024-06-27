Бастрыкин назвал парламент Государственной дурой: депутаты оскорбились и требуют объяснений перед народом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента. Депутаты сочли его речь за оскорбление.
Как разгорелся скандал
Бастрыкин в ходе выступления на сессии о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ-2024) обратился к парламентариям.
— Здесь нет депутатов Госдумы? О, будьте добры, если можно так, с ходу. Вы депутат? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? — обратился глава СК РФ к откликнувшейся на призыв депутату от партии «Новые люди»Сардане Авксентьевой.
Она ответила, что решение проблемы ее интересует, а затем предложила поговорить с главой СК лично, но уже после мероприятия.
— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, — сказал Бастрыкин
После этого глава СК РФ объяснил, откуда взял термин «Госдура».
— После приема в Котельниках, который я провел, «Царьград» разместил информацию <...> Там пошли комментарии. И там написано: Бастрыкин, конечно, молодец, но Госдура <...> ничего сделать не сможет, — сообщил он.
Как отреагировали депутаты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК РФ Бастрыкин «оскорбил народ».
— Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — заявил Володин.
Телеведущий и депутат от «Единой России» Евгений Попов назвал слова главы СК РФ позором. Он посоветовал Бастрыкину «самому прийти на Охотный Ряд и высказать свои предложения», в противном случае «парламент имеет власть вызвать его». Более того она устроила опрос с двумя ответами: «обидеться на Бастрыкина» и «принимать нужные законы». В настоящее время с результатом в 89% побеждает второй вариант.
Депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, с которой и говорил глава следкома не обиделась.
— Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Потому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает, — отметила парламентарий.
Реакция поступила не только из Госдумы. Журналист Антон Красовский предложил провести дебаты между главой СК РФ Александром Бастрыкиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Что ответили в Следственном комитете
Следственный комитет дал официальный ответ и объяснил слова главы ведомства.
— Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.