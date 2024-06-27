Бастрыкин назвал парламент Государственной дурой: депутаты оскорбились и требуют объяснений перед народом

Депутатам не понравилось, как их назвал Бастрыкин Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента. Депутаты сочли его речь за оскорбление.



Бастрыкин неоднозначно выразился в адрес Госдумы Источник: Росконгресс

Как разгорелся скандал

Бастрыкин в ходе выступления на сессии о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ-2024) обратился к парламентариям.

— Здесь нет депутатов Госдумы? О, будьте добры, если можно так, с ходу. Вы депутат? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? — обратился глава СК РФ к откликнувшейся на призыв депутату от партии «Новые люди»Сардане Авксентьевой.

Она ответила, что решение проблемы ее интересует, а затем предложила поговорить с главой СК лично, но уже после мероприятия.



— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, — сказал Бастрыкин



После этого глава СК РФ объяснил, откуда взял термин «Госдура».

— После приема в Котельниках, который я провел, «Царьград» разместил информацию <...> Там пошли комментарии. И там написано: Бастрыкин, конечно, молодец, но Госдура <...> ничего сделать не сможет, — сообщил он.



Как отреагировали депутаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК РФ Бастрыкин «оскорбил народ».



— Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — заявил Володин.



Телеведущий и депутат от «Единой России» Евгений Попов назвал слова главы СК РФ позором. Он посоветовал Бастрыкину «самому прийти на Охотный Ряд и высказать свои предложения», в противном случае «парламент имеет власть вызвать его». Более того она устроила опрос с двумя ответами: «обидеться на Бастрыкина» и «принимать нужные законы». В настоящее время с результатом в 89% побеждает второй вариант.



Депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, с которой и говорил глава следкома не обиделась.

— Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Потому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает, — отметила парламентарий.

Реакция поступила не только из Госдумы. Журналист Антон Красовский предложил провести дебаты между главой СК РФ Александром Бастрыкиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Что ответили в Следственном комитете

Следственный комитет дал официальный ответ и объяснил слова главы ведомства.