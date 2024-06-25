Новосибирцам объяснили, почему в аномальную жару не работали фонтаны — некоторые не включатся уже никогда

Фонтаны не работают в Новосибирске по понедельникам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко объяснил, почему в понедельник, 24 июня, в аномальную жару в Новосибирске не работали фонтаны.

Жители жаловались в редакцию НГС на неработающие фонтаны в сквере у метро «Октябрьская», на улице Орджоникидзе ив Первомайском сквере.



— Фонтаны в Новосибирске не работают по понедельникам, потому что в этот день — регламентный день. Фонтан в сквере у метро «Октябрьская», где Кащей бессмертный — это не фонтан, это баловство. Я не знаю, кто это сделал и для чего. Это красивая скульптура, к которой для смеха приделали какие-то трубки с водой. Все остальные фонтаны в городе работают. Они включаются в 12 часов дня, и выключаются в 21 час, — отметил Валерий Науменко.

Также, добавил Валерий Науменко, не работает сейчас фонтан на улице 25 лет Октября.



— Мы его обслуживаем. Он не работает, потому что он сломан вообще напрочь. Там нужно делать новый фонтан, а старый стирать с лица земли. Ну и речные фонтаны не работают, которые не спускаются уже пятый год, потому что крана нет их спускать и поднимать, — заключил Науменко.



Ранее НГС писал о том, как новосибирцы спасались в +33 на пляжах и в парках города. Некоторые охлаждались в неработающих фонтанах.

