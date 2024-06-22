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Город Плановый ремонт: в центре Новосибирска 10 тысячам жителей отключат свет до утра — публикуем адреса

Плановый ремонт: в центре Новосибирска 10 тысячам жителей отключат свет до утра — публикуем адреса

Под отключение также попадает «Локомотив-Арена»

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Для проведения ремонта задействуют шесть бригад рабочих

10 тысяч жителей центра Новосибирска останутся без света в ночь на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».

В компании отметили, что ночью в районе «Локомотив-Арены» будут проводить плановый ремонт кабельной линии электропередачи. Работы будут проводить с полуночи до семи часов утра 23 июня.

— В зону отключения попадает 18 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК Молодежный, ЖК Созвездие, мр-на Закаменский и на Тополевой, 27. Всего — более 10 тысяч человек, — сообщили в компании.

Для оперативного ремонта планируют задействовать сразу шесть бригад рабочих, на время проведения работ компания также направит генераторы для подачи резервного электроснабжения значимых социальных объектов.

В июле по всей России вырастут тарифы на коммунальные услуги. Мы разобрались, как легально экономить на «коммуналке» и за что можно вообще не платить.

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Новосибирск Отключение света РЭС
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