Плановый ремонт: в центре Новосибирска 10 тысячам жителей отключат свет до утра — публикуем адреса

Для проведения ремонта задействуют шесть бригад рабочих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











10 тысяч жителей центра Новосибирска останутся без света в ночь на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».



В компании отметили, что ночью в районе «Локомотив-Арены» будут проводить плановый ремонт кабельной линии электропередачи. Работы будут проводить с полуночи до семи часов утра 23 июня.



— В зону отключения попадает 18 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК Молодежный, ЖК Созвездие, мр-на Закаменский и на Тополевой, 27. Всего — более 10 тысяч человек, — сообщили в компании.



Для оперативного ремонта планируют задействовать сразу шесть бригад рабочих, на время проведения работ компания также направит генераторы для подачи резервного электроснабжения значимых социальных объектов.

