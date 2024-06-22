Плановый ремонт: в центре Новосибирска 10 тысячам жителей отключат свет до утра — публикуем адреса

10 тысяч жителей центра Новосибирска останутся без света в ночь на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».
В компании отметили, что ночью в районе «Локомотив-Арены» будут проводить плановый ремонт кабельной линии электропередачи. Работы будут проводить с полуночи до семи часов утра 23 июня.
— В зону отключения попадает 18 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК Молодежный, ЖК Созвездие, мр-на Закаменский и на Тополевой, 27. Всего — более 10 тысяч человек, — сообщили в компании.
Для оперативного ремонта планируют задействовать сразу шесть бригад рабочих, на время проведения работ компания также направит генераторы для подачи резервного электроснабжения значимых социальных объектов.
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