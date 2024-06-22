Много красных гвоздик и минута молчания: в Новосибирске устроили митинг-реквием к Дню памяти и скорби — фоторепортаж

Митинг-реквием состоялся утром Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Утром 22 июня у мемориального камня воинам-сибирякам на Комсомольском проспекте в Новосибирске прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. В мероприятии участвовали несколько десятков человек. Самые яркие фотографии с митинга — в фоторепортаже НГС.



К митингу-реквиему, который начался в 10 утра, присоединились новосибирцы разных возрастов. Они почтили минутой молчания память тех, кто погиб за Родину во время Великой Отечественной войны. Дальше участники отправились к мемориальныому комплексу «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.

Пришли юнармейцы Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Отдавалась честь Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











На мероприятии было немало людей Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Участники — разных возрастов Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











На митинг-реквием принесли множество гвоздик Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Цветы возложили Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Все вместе люди почтили память погибших Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











День памяти и скорби — ежегодный Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











На мероприятии можно увидеть много детей Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В мэрии Новосибирска ранее сообщали следующее:



— Организаторы мероприятия — МОО ветеранов (пенсионеров) Железнодорожного района при поддержке администрации Центрального округа, а также депутатов Законодательного собрания НСО, Совета депутатов города, местного отделения «Единой России» Железнодорожного района.



В День Победы НГС показывал 25 ярких снимков того, как в городе отметили праздник.