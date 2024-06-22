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Город фоторепортаж Много красных гвоздик и минута молчания: в Новосибирске устроили митинг-реквием к Дню памяти и скорби — фоторепортаж

Много красных гвоздик и минута молчания: в Новосибирске устроили митинг-реквием к Дню памяти и скорби — фоторепортаж

Участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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Митинг-реквием состоялся утром

Утром 22 июня у мемориального камня воинам-сибирякам на Комсомольском проспекте в Новосибирске прошел митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. В мероприятии участвовали несколько десятков человек. Самые яркие фотографии с митинга — в фоторепортаже НГС.

К митингу-реквиему, который начался в 10 утра, присоединились новосибирцы разных возрастов. Они почтили минутой молчания память тех, кто погиб за Родину во время Великой Отечественной войны. Дальше участники отправились к мемориальныому комплексу «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.

Пришли юнармейцы
Отдавалась честь
На мероприятии было немало людей
Участники — разных возрастов
На митинг-реквием принесли множество гвоздик
Цветы возложили
Все вместе люди почтили память погибших
День памяти и скорби — ежегодный
На мероприятии можно увидеть много детей

В мэрии Новосибирска ранее сообщали следующее:

— Организаторы мероприятия — МОО ветеранов (пенсионеров) Железнодорожного района при поддержке администрации Центрального округа, а также депутатов Законодательного собрания НСО, Совета депутатов города, местного отделения «Единой России» Железнодорожного района.

В День Победы НГС показывал 25 ярких снимков того, как в городе отметили праздник.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Великая Отечественная война Мероприятия 22 июня День памяти и скорби
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