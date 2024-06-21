Два дома пойдут под снос на правом берегу Новосибирска — на работы потратят меньше трех недель

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух многоквартирных домов. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает 1,6 миллиона рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 июня. Уточняется, что речь идет о домах по улицам Объединения, 26 и Никитина, 154 — они признаны аварийными и подлежащими сносу.

