Два дома пойдут под снос на правом берегу Новосибирска — на работы потратят меньше трех недель

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух многоквартирных домов. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает 1,6 миллиона рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 июня. Уточняется, что речь идет о домах по улицам Объединения, 26 и Никитина, 154 — они признаны аварийными и подлежащими сносу.
— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: Новосибирск, ул. Объединения, дом № 26, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом № 154, — сказано в документах.
В ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ уточняется, что разборку зданий проведут методом обрушения. Подрядчику предстоит также выполнить засыпку траншей и котлованов, а также планировку площадей бульдозерами.
— Все работы по сносу домов должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ, СП, — сказано в документах. — Сроки выполнения работ: не позднее 16 (шестнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.
По информации сервиса 2ГИС, дом №154 по улице Никитина построили в 1957 году из кирпича, здание на улице Объединения,26 возвели в 1951 году — оно выполнено из дерева.
Подать заявку на участие в закупке можно до 1 июля, определить подрядчика планируется 3 июля.
В середине мая стало известно, что в Новосибирске снесут дом на улице Коммунстроевской, 207. Работы было необходимо выполнить за 12 дней.