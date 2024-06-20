Где в Новосибирске в День города запретят продавать алкоголь — показываем места на карте

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце июня в Новосибирске планируют запретить продавать алкоголь в некоторых участках города. Это связано с празднованием с131-й годовщины со дня основания Новосибирска.



Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии 20 июня. Ограничения могут ввести для поддержания общественного порядка и предотвращения ЧС в местах проведения мероприятий.



— Предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах, предусмотренных приложениями к настоящему постановлению, организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, — сказано в документе.



Кроме того, завершить работу летних кафе просят не позднее 23:00. Ограничения могут действовать 29 и 30 июня в разных участках города.



Так, 29 июня, в субботу, розничную продажу алкогольной продукции планируется запретить на четырех территориях, 30 июня — на 11 участках. В списке также оказались Михайловская набережная, площадки в районе улиц Гоголя и других. Мы нанесли территории на карту.

Речь идет о 29 и 30 июня Источник: yandex.ru/map-constructor