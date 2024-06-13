Дождь, сахарная вата и одетая Ольга Бузова — фестиваль «Блогеры России» в одном видео

Ольгу Бузову «назначили» новым нападающим ХК «Сибирь» Источник: Александр Ощепков











Фестиваль «Блогеры России» в Новосибирске собрал на площадке несколько тысяч зрителей. 12 июня на сцене выступали исполнители Адель Вейгель, BITTUEV, Аня Покров и Ольга Бузова, а дуэт близнецов «Твикси Твинс» поделился секретом успеха в рамках лектроия.

Несколько тысяч человек синхронно пели любимые песни под дождем Источник: NGS.RU

Для гостей мероприятия подготовили разные активности, мастер-классы по плетению венков и рисованию аффирмационных картин. По легенде, если во время выполнения рисунка загадывать желание, то оно должно сбыться. За бесплатными сахарной ватой и попкорном выстроилась большая очередь.



С приближением кульминации фестиваля — выступлением исполнительницы хитов «Мало половин» и «Твои слова водица» — на площадке становилось все больше народу. Не напугал собравшихся фанатов даже начавшийся дождь.

Масштабный фестиваль продолжался весь день Источник: Александр Ощепков











Певица появилась на сцене после поднятия инсталляции в виде триколора, собранного из тысяч ленточек, которые повязывали сами гости фестиваля. Отметим, что в Новосибирске она выступала в сдержанном наряде: закрытом брючном комбинезоне.



Исполнив несколько своих самых известных песен и получив в подарок именной джерси ХК «Сибирь», Ольга Бузова ушла готовиться к фото-сессии. Фанаты выстроились в огромную очередь. Сотрудники полиции и волонтеры организовали живой коридор, по которому фанаты по одному смогли подходить к певице и сделать несколько фото. Кстати, на фото-сессию звезда вышла с опозданием почти на час. Можно предположить, что далеко не все из собравшихся поклонников, смогли подобраться к телу кумира: очередь была длинной и, скорее всего, встреча со всеми фанами могла бы затянуться на несколько часов.



Ранее мы рассказывали о подарках для Ольги Бузовой от поклонников.

