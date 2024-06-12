«В автобусы забиваются вплотную»: пробка из машин и людей собралась у ЛДС

Пробка из людей и машин возникла на Октябрьском мосту после завершения концерта в парке «Арена». Как сообщили корреспонденты НГС, которые находятся на месте событий, несмотря на то что на остановке людей ждет общественный транспорт, в толпе началась давка.

— После фестиваля зрители разделились и пошли на парковку, на остановку и в метро. На остановке рядом с ЛДС стоит несколько автобусов, но все не вмещаются, поэтому люди начинают толкаться, чтобы влезть в общественный транспорт. В автобусы забиваются вплотную. На мосту также возникла пробка из машин, — рассказала Елизавета Шаталова.