НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

вос.

 743мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,99
EUR 95,64
Реклама

СРОЧНО

32-летняя сибирячка возглавила управление в мэрии

Худшие дорожники Новосибирска
Лето с пользой
Экстрасенсы в селе
Как не пропустить отпуск
Обзор точек «Восток-корта»
Что не так с такси на Алтае
Бандитские фото
НГС в Telegram
Город 32-летняя сотрудница научного фонда возглавила управление в мэрии Новосибирска — фото

32-летняя сотрудница научного фонда возглавила управление в мэрии Новосибирска — фото

Светлана Руськова получила назначение в управлении инноваций и предпринимательства

7 164
100 комментариев
Светлана Руськова с 2021 года работала в «Новосибирском областном фонде поддержки науки и инновационной деятельности»

В Новосибирске новой начальницей управления инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска стала 32-летняя Светлана Руськова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 11 июня.

Светлана Руськова с 2021 года работала начальником отдела по связям с общественностью «Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности». Это подведомственна Министерству науки НСО учреждение.

Светлана Андреевна родилась в Купино в Новосибирской области. Окончила РАНХиГС с квалификацией «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление». Второе высшее получила в НГУЭУ по направлению «Инноватика».

В 2019 — 2021 годах занимала должность руководителя АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Сегодня стало известно, что назначили нового начальник департамента транспорта. Им стал Иосиф Кодалаев.

ПО ТЕМЕ
Мэрия Новосибирска Назначения Управление инноваций и предпринимательства Новосибирск
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Рекомендуем
Знакомства

Гариб,  32

Екатерина,  38

Денис,  34

Ирина,  65

Алёна,  33

Сергей,  41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление