32-летняя сотрудница научного фонда возглавила управление в мэрии Новосибирска — фото

В Новосибирске новой начальницей управления инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска стала 32-летняя Светлана Руськова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 11 июня.
Светлана Руськова с 2021 года работала начальником отдела по связям с общественностью «Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности». Это подведомственна Министерству науки НСО учреждение.
Светлана Андреевна родилась в Купино в Новосибирской области. Окончила РАНХиГС с квалификацией «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление». Второе высшее получила в НГУЭУ по направлению «Инноватика».
В 2019 — 2021 годах занимала должность руководителя АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».
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