«Сходила 3 раза за 150 рублей»: сибирячка не нашла на набережной бесплатный туалет — их обещали во всех парках

Жительница Новосибирска Татьяна Новикова заявила о проблеме с бесплатными туалетами на Михайловской набережной Новосибирска. Ее пост 10 июня опубликовал городской паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». В мэрии в ответ на претензии сибирячки ответили, что она просто его не нашла.

— Ещё в 2023 году была информация, что туалеты в некоторых местах бесплатны, но остаются платными, а с 2024 года во всех парках туалеты будут бесплатными. Так вот, сегодня, гуляя с семьёй на набережной, я столкнулась с очень неприятной ситуацией, так как туалет в парке стоил 50 рублей. Гуляли там около 5–7 часов, я беременная посетила его 3 раза (150 рублей), — заявила в посте Новикова.

