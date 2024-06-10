«Сходила 3 раза за 150 рублей»: сибирячка не нашла на набережной бесплатный туалет — их обещали во всех парках

Жительница Новосибирска Татьяна Новикова заявила о проблеме с бесплатными туалетами на Михайловской набережной Новосибирска. Ее пост 10 июня опубликовал городской паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». В мэрии в ответ на претензии сибирячки ответили, что она просто его не нашла.
— Ещё в 2023 году была информация, что туалеты в некоторых местах бесплатны, но остаются платными, а с 2024 года во всех парках туалеты будут бесплатными. Так вот, сегодня, гуляя с семьёй на набережной, я столкнулась с очень неприятной ситуацией, так как туалет в парке стоил 50 рублей. Гуляли там около 5–7 часов, я беременная посетила его 3 раза (150 рублей), — заявила в посте Новикова.
В июне 2023 года в мэрии действительно заявляли о планах отменить плату за посещение общественных туалетов в городских парках. Сегодня, 10 июня, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила редакции НГС, что эти планы реализованы.
— Конкретно на Михайловской набережной есть платный и большой бесплатный общественные туалеты. Альтернатива есть: но нужно идти в другой конце набережной. Отмечу, что в каждом городском парке на сегодняшний день есть бесплатные общественные туалеты, — подчеркнула Терешкова.
В разговоре с НГС Татьяна Новикова сообщила, что не знала о том, что на Михайловской набережной есть бесплатный туалет, когда поднимала эту тему на обсуждение общественности.
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