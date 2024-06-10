Мероприятие «Тихий центр»: полиция предупредила о слежке за нарушителями в Новосибирске

Сотрудники полиции продолжают следить за новосибирцами по ночам в центре города. Об этом рассказал начальник ГУ МВД региона Андрей Кульков на оперативном совещании при губернаторе.
Профилактическое мероприятие «Тихий центр» проводят в выходные и предвыходные дни на территории Центрального и Железнодорожного районов с 20:00 до 07:00. Полицейские предотвращают административные нарушения. Например, в эти выходные были задействованы 97 сотрудников.
— Выявлено 98 нарушений общественного порядка, эвакуировали 16 автомобилей, — рассказал об итогах Андрей Кульков.
Вечером в пятницу, 7 июня, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей полиции и ДПС. Сотрудники проводили рейд на Красном проспекте.
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