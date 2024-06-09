«Лучше с голоду сдохну, чем кредит»: пожилая сибирячка разоблачает мошенников — удивительная история жизни связистки-милиционера

Галина Павловна в свои 72 года старается мыслить позитивно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Пенсионерка из Новосибирска Галина Ларичева разоблачила мошенника. А еще спасла своих соседей-ровесников. Женщине пытались «втюхать» замену проводки и покупку автомата для электричества за большие деньги. Но сибирячка много лет отработала монтажницей радиоаппаратуры на заводе, и поэтому объяснила нерадивому дельцу, что с ее розетками, как и проводкой, все в порядке. А еще бдительной женщине помогло, что она год отработала внештатным участковым милиции и патрулировала центральные улицы города. Теперь же она предупредила других пенсионеров с района об опасности и вызвала полицию. Подробности жизни сибирячки с интересной судьбой — в материале НГС.



«До 12 ночи ругал, что открыла дверь»

Галина Павловна Ларичева живет в квартире одна. Женщина обратилась в редакцию НГС с криком души: она устала от мошенников и их попыток украсть деньги у пожилых. Последний случай произошел буквально на днях — к ней постучался молодой человек и представился специалистом «Электросетей». Женщина запустила его и выслушала, но, к счастью, вывела на чистую воду, не лишилась денег и проявила бдительность, чтобы никто из соседей не повелся на уловку.



— Сказал, что 2 часа назад был скачок напряжения, и якобы в доме погорели холодильники, аппаратура и телевизоры. Мол, ходят по квартирам, проверяют. Я его на кухню пустила, он там в розетку вставил прибор какой-то. Сказал, что напряжение у меня повышенное и что якобы надо проводку менять, — вспоминает женщина.



Галина Павловна не растерялась: рассказала незнакомцу, что сама — монтажница радиоаппаратуры, 30 лет отработала на заводе, и розетки в своей квартире делала сама, как и заземление.

Семья Галины Павловны попала в Сибирь из Пензы Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— Он понял, что я немного разбираюсь в этом, но все равно заявил, что в понедельник будет ставить автомат. Якобы он в случае перенапряжения электричества будет выключать свет в доме, а вернуть свет можно будет, просто нажав на кнопку. Пообещал скидку. Начал заполнять бумажку, мне в руки ее не дает. Говорит, автомат вам обойдется по скидке в 9990. Я поразилась: что за автомат такой, когда для трех квартир можно купить три автомата за 6 тысяч, — вспоминает сибирячка общение с мошенником.



Незнакомец также сообщил, что замена проводки обойдется женщине в 60 тысяч рублей. Галина Павловна отказалась, а еще сообщила, что прежде, чем примет решение, посоветуется с сыном.



— Я сказала, что у меня нет таких денег, и что за 10 тысяч рублей я сама могу купить и во всей квартире поменять провода. А еще сказала, что сын в понедельник придет и будет смотреть, какой они там автомат собрались ставить, ну он и ушел, — вспоминает пенсионерка.



Галина Павловна услышала, что неизвестный дальше пошел по квартирам, и позвонила в управляющую компанию. Там ей сообщили, что никаких заявок о вышедших из строя приборах к ним не поступало, подтвердив догадки женщины: это мошенник.



— Я тут же позвонила в другой подъезд знакомым бабкам. Сама оделась, вышла на улицу посмотреть, в какой подъезд он пойдет. Решила вызвать полицию, чтобы его задержать — никто не приехал. Ходила-ходила, так и не увидела, куда он потом пошел и где он был, кому опять мозги там парил. И идет электрик с нашего ЖЭУ. И он мне рассказал, что мошенники надули на шестьдесят тысяч какого-то старика из соседнего дома, — вздыхает женщина.



По словам Галины Павловны, ей невыносимо надоели мошенники — они много раз звонили женщине по телефону, навязывали кредиты, говорили о том, что кто-то из ее родственников попал в беду. Пенсионерка спокойно с ними дискутирует, а затем те кладут трубки.



— Я говорю им: лучше с голоду сдохну, чем кредиты. Мне бы себя прокормить, а кредит возьмешь — вас надо кормить. Вчера опять до 12 ночи меня сын ругал, что открываю всем двери. А как жить? Никому ничего не говори, двери не открывай, ни с кем не говори, документы не показывай…Ну почему их под расстрел не отдают? Я вот сейчас с бабками сидела и говорила — это враги народа, раз они народ обирают, — говорит в сердцах, чуть не плача Галина Павловна.



«Родилась я страшная, как таракан»

Семья Галины Павловны попала в Новосибирск из Пензы во времена освоения Сибири. Свою прабабушку она не помнит, а бабушку часто просила рассказать что-нибудь о жизни. Женщина повествовала маленькой Гале о первых годах жизни в Новониколаевске времен гражданской войны.



— Бабушка рассказывала, что наверху на Большевистской стоял винный завод. И когда красные занимали город, белые убили этих 104 (жертвы из сквера Героев революции — прим. ред.). Тогда взорвали этот винный завод, а спирт потек в реку. Женщины ждали мужиков с работы — на заводах же работали. Мужиков нет. А они на речке, вёдрами черпают эту водку. Потом все замерзло, а ближе к весне мужики ложились на лед и лизали его, пропитанный водкой, — вспомнила рассказы бабушки Галина Павловна.

Галина Павловна (слева) считает, что была нелюбимым ребенком. На фото она с сестрой Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











7 декабря 1919 года во времена Гражданской войны Новониколаевск (ныне Новосибирск) занимали белые войска, подчиненные Верховному Правителю адмиралу Колчаку. В этот день исполняющий обязанности начальника 1-й Сибирской стрелковой дивизии белых полковник Ивакин с единомышленниками из числа офицеров, солдат и земских деятелей поднял в Новониколаевске мятеж против власти адмирала Колчака, чтобы прекратить Гражданскую войну и заключить мир с Советской Россией. Мятеж был подавлен. Через неделю Новониколаевск взяли части Красной армии, а перед этим отступающие белые убили заключенных новониколаевской тюрьмы и арестного дома, которых при советской власти похоронили в центре города. Ныне это место называется «Мемориальный сквер павших в Гражданской войне» (ранее он назывался «Сквер героев революции»).



Родилась маленькая Галя в семье скульптора и работницы кукольной фабрики «Пионер». Девочка была вторым, нежеланным ребенком. Старшую сестру, разница с которой была всего полтора года, планировали, а ее нет. Мать ушла от отца, так как не согласилась избавиться от ребенка. Она рано вышла на работу, а девочки оставались с бабушкой.



— Я родилась в съемной квартире на Сако и Ванцетти, страшная и худая, как таракан. Отец выпивший как-то пришел и коляску перевернул, но я выжила. И вот как меня не хотели, так я и живу, — говорит пенсионерка.

Отец Галины был скульптором Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











Жили девочки в основном с бабушкой на Большевистской, затем после расселения им дали двухкомнатную квартиру на Карла Маркса, где только начали застраивать пустырь. Училась маленькая Галя в школе №127 с математическим уклоном. Позже мать Галины Павловны уехала в Казахстан устраивать личную жизнь. Девочки жили с бабушкой и не родным дедом. Галина Павловна вспоминает: мужчина держал детей в строгости.

Мать девочек была постоянно на работе Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— У бабушки пенсия была 27 рублей, а еще нас надо было поднимать. Дед работал, деньги давал бабушке. С нами вел себя грубо: постоянно делал замечания, ругал. «Не чавкай», «так не смотри», «брюки не носи», «короткие юбки не надевай». Бабушка даст 10 копеек — томатный сок куплю, и без еды. Придём из школы, сидим дедушку ждём. Нам есть нельзя без него. Много раз, не дождавшись, голодными спать ложились, — вспоминает детство Галина Ларичева.



Сестра Галины Павловны окончила школу и пошла учиться на монтажника радиоаппаратуры. Затем познакомилась с соседом-летчиком, вышла за него замуж и уехала жить в Ригу. Галина Павловна еще долго жила со стариками.



«Получала 45 рублей: ни одеться, ни обуться»

Молодая Галина мечтала стать юристом или ветеринаром, но не сложилось. Девушку родственники устроили в Центральный ресторан учеником кондитера. Через 3 месяца здание забрали под музей, а сотрудниц перевели в кондитерскую «Снежинка».



— Получала там я 45 рублей. Ну как на них жить? Ни одеться, ни обуться. Мне говорит начальство: ну вы же воруете. Я удивилась: как это? Если у меня заложено столько-то теста завести, я столько и кладу. Что же может остаться-то? Как воровать? Не умела я, — смеется женщина.

После школы Галина мечтала быть ветеринаром или юристом Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











Мать посоветовала героине идти работать в театр оперы и балета костюмером-одевальщицей за 78 рублей в месяц, и девушка согласилась. На старой работе ей сообщили, что хотели ее повысить до мастера — зарплата была бы уже около 60–70 рублей, но та не согласилась.



— Я не пила, старалась работать. А наша мастер постоянно сладким промачивала — дадут ром на «ромовые бабы», она его разбавит и приговорит, — вспоминает сибирячка.



Работа в театре была творческой — нужно было готовить к сцене артистов оперы и балета. Галина штопала наряды, покупала пачки, помогала выступающим одеться.



— Этих бедных балерин, бывало, оденешь — пачки, трусики, колготки. В туалет захотят — прямо так и писают, потому что раздеться до конца выступления невозможно — всё туго. Три часа идет спектакль, и они не имеют права снимать. А приходят спустя 2–3 часа выступления — у них вся одежда болтается. Теряли, наверное, по два-три килограмма, это точно, — объясняет особенности своей работы Галина Ларичева.



Однажды на оперной постановке Галину Павловну рассмешил мужчина — на сцене он был обсыпан золотой краской — играл статую. Воду отключили, и мужчине пришлось ехать в таком амплуа домой. А в другой раз сибирячку попросил один из артистов пришить бант. Девушка постаралась как следует, но чуть не подвела артиста.



— «Тихий Дон» шел. Подошел мальчик, попросил на красной рубашке пришить бант. Рубашка была порвана — Я зашила ее аккуратно, крепко пришила бант. После спектакля мальчик подошел и рассказал: хорошо, что посмотрел перед спектаклем — по сюжету его отрывают, а я, говорит, так пришила качественно, что ему всю рубашку порвали. Но сам виноват — плохо задачу поставил, — смеется женщина.



«Подписывали документы о неразглашении»

В какой-то момент зарплата перестала устраивать Галину Ларичеву, и она решила пойти по стопам сестры — окончить училище на монтажника радиоаппаратуры — до отъезда в Ригу сестра хорошо зарабатывала на заводе. Какое-то время сибирячка совмещала работу костюмером и учебу, получала стипендию 30 рублей.

Галина Павловна (первая справа) с коллективом завода Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— В училище дроссели сами мотали, делали. Розетки собирали. Дадут нам чертёж, плату, полуфабрикаты, и мы делаем. Жгуты вязали, провода соединяли, — перечисляет собеседница.



Затем график занятий поменяли, и совмещать работу и учебу стало невозможно. Девушка закончила училище, прошла практику на заводе «Электросигнал» и осталась работать там. Зарплата была хорошая. На предприятии Галина делала рации для нужд авиации, работников железной дороги, сотрудников милиции.

На заводе Галину Павловну устраивала зарплата и коллектив (на фото — нижняя слева) Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— Связь делали для «черных ящиков». Сейчас не знаю, а тогда заказы на заводе ого, какие были. Мы подписывали документы о неразглашении. На заводе я проработала 30 лет, — объясняет женщина.



В 21 год девушка познакомилась с парнем. Пара планировала подать заявление в ЗАГС, но семья молодого человека была небогатая, а дедушка и бабушка Галины заявили, что после брака молодожены будут жить где угодно, но не у них.



— Его звали Петр Галин. И я — Галя — так мило. На следующий день пошли подавать заявление во дворец бракосочетания, а там был неприемный день. Мы оттуда идем, и он говорит: знаешь, я так думаю, не судьба. Мне, говорит, по квартирам надоело мотаться. Дед сказал квартиру искать. И мы с ним расстались, — вздыхает сибирячка.



«Кошмар был, страшно»

Когда Галине было 24, ее отец умер, и девушка поселилась в его квартире барачного типа на улице Семьи Шамшиных — комната и кухня.



На новом месте, вспоминает героиня, жили в основном маргиналы. Как-то раз она пошла вывешивать белье, а когда вернулась — обнаружила, что талонов на еду нет — соседи украли. Один сосед постоянно долбился к ней в двери с топором, когда был пьяным — хотел познакомиться. Там же проживала женщина легкого поведения.



— И она однажды мне говорит: сколько нас могут эти алкаши трепать, пойдём внештатниками участковыми? И мы пошли. Работала я на заводе, а вечерами патрулировала участок от милиции. Наш участок был — Семьи Шамшиных и часть Серебренниковской, — вспоминает женщина.

На работе Галина Ларичева познакомилась с будущим мужем (пара на фото в центре) Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











Молодые участковые-внештатники ходили в гражданской одежде по заявлениям, затем по участку. Проверяли преимущественно тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы — чтобы вчерашние заключенные были в 8 вечера дома, не пили и не дебоширили. Нередко приходилось оформлять пьяных. Денег внештатникам не платили — лишь давали 3 дополнительных дня к отпуску.



В милиции нужно было писать протоколы, а затем печатать их на машинке. Галина окончила курсы машинистки. После трудоустройства в милицию соседи, которые докучали девушке, переключились на других.



— Приходим как-то к одному. Мать спит на деревяшке, а он на кровати с любовницей. Встал в одних трусах и подходит. Весь изрисованный, даже на пальцах ног. Это вообще кошмар был, страшно. Однажды пьяный бывший заключенный начал на нас нападать — в итоге его обратно забрали в тюрьму, — рассказала о своем опыте работы в милиции собеседница.



Самый грустный случай для Галины Павловны — когда она вместе с сотрудником из детской комнаты милиции забирала детей у пьющих родителей.



— Мать была неизвестно где, отец пил, и двое ребятишек, девочек. Ещё в школе не учились — одна совсем маленькая, второй лет пять. Пьяный отец лежит — ни «бе», ни «ме», ни «кукареку». Сказали детям одеваться. Старшая одела младшую и говорит нам, что готовить умеет яичницу. А дети голодные. У нас с милиционером слезы на глаза навернулись, — рассказала Галина Павловна.



Однажды участковые пришли проверять одного бывшего заключенного, а его жена призналась, что даже не знала, что супруг сидел.



В милиции сибирячка познакомилась с будущим мужем — он также внештатно работал милиционером, только в отделе уголовного розыска. Женщина предложила ему создать семью, и он согласился. От супруга она родила единственного сына. Брак продержался всего 1,5 года и распался — по сути, сибирячка повторила судьбу матери. Отец ребенка не захотел брать на себя ответственность, много выпивал и не ночевал дома.



Через год Галине предложили войти в штат милиционеров, но она отказалась — на заводе зарплата была 260 рублей, а в милиции — всего 120. Женщина любила весь год копить деньги, а затем в отпуск ездить к сестре в Ригу. На каждую поездку она тратила 1000 рублей — не только отдыхала, но и покупала дефицитные товары.

Союз продержался 1,5 года и распался Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— Помню, как приезжала и рассказывала коллегам, что там 6 видов колбасы в магазине продается, а мне не верили, что такое бывает. Вещи какие-то там прикупала, — объясняет порядки того времени Галина Павловна.



В 90-е годы на заводе перестали платить зарплату. Тогда Галина пошла работать сначала уборщицей, а затем лифтером — там хотя бы что-то платили.

На заводе в 90-е перестали платить зарплату Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











— На заводе телевизорами выдали зарплату, которые там делали. Как сейчас помню, за 2 месяца — телевизор за 720 рублей. Выдали — ешьте, что хотите, хоть телевизор, — горько смеется женщина. — Потом тушёнкой стали давать — за 3 месяца я заработала 92 банки.

Галина Ларичева очень любит своего сына Источник: предоставлено Галиной Лиричевой











Сейчас Галина Павловна на пенсии. Женщина имеет статус ветерана труда и малоимущей, но не унывает и радуется жизни, как может, а еще очень любит своего сына и его семью.



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