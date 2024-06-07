«Всё висит»: новосибирцы пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

В Новосибирске у пользователей «Ростелекома» наблюдаются перебои с доступом в интернет. Проблемы начались сегодня, 7 июня, примерно в 17 часов.
— Ростелеком работает с большими перебоями. Всё висит, — написала читательница НГС Ольга.
С аналогичными проблемами столкнулись еще несколько читателей.
По данным сайта Downdetector, в работе сервисов Ростелекома действительно наблюдаются перебои. В основном, пользователи жалуются на отсутствие интернета и общий сбой сервиса. Большая часть сообщений о неполадках поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Свердловской областей.
Корреспондент НГС обратился с запросом в пресс-службу «Ростелекома», чтобы узнать причины сбоя. Информацию рассчитываем получить в ближайшее время.
С аналогичными проблемами с доступом в интернет сталкиваются и абоненты провайдера «Сибирские сети». Представитель «Сибирских сетей» Евгений Неделько заявил о массированной атаке на сетевую инфраструктуру компании, которая началась с 11:31 7 июня.
Инженеры центра информационных технологий и безопасности компании проводят работы по защите основной части инфраструктуры. Локально могут наблюдаться перебои в предоставлении сервисов или услуг связи.
Накануне сбои наблюдались в работе сервисов «Билайна». Новосибирцы жаловались на отсутствие телефонной связи и интернета.