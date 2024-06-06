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СрочноУ абонентов «Билайна» полностью пропала связь
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«Связь просто отвалилась»: новосибирские абоненты «Билайна» не могут звонить и пользоваться интернетом

Многие не могут дозвониться до близких

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Пользователи начали жаловаться около 18:30

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В Новосибирске у пользователей «Билайна» возникли трудности со звонками, смс и мобильным интернетом. Проблемы начались сегодня, 6 июня, около 18:30.

— У меня связь просто отвалилась. Хорошо, что есть вторая симка. А так с «Билайном» не позвонить, в интернет не выйти. Даже смс не работают, — объяснил читатель НГС Дмитрий.

На проблемы пожаловались еще несколько читателей.

Сайт «Сбой.рф» сообщает, что получает много жалоб пользователей на работу «Билайна». В основном недовольны жители Новосибирской области.

6 июня поступило уже 743 жалобы

6 июня поступило уже 743 жалобы

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Больше всего жалоб приходит от жителей Новосибирской области

Больше всего жалоб приходит от жителей Новосибирской области

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Корреспондент НГС обратилась с запросом в пресс-службу «Билайн». Ответ пообещали прислать в ближайшее время.

Обновлено.

— Некоторые абоненты билайн могут столкнуться с ухудшением работы сервисов. Технические специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить полную работу сервисов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Билайн».

В конце мая у поисковой системы Google произошел массовый сбой по всему миру.

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