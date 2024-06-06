«Связь просто отвалилась»: новосибирские абоненты «Билайна» не могут звонить и пользоваться интернетом

В Новосибирске у пользователей «Билайна» возникли трудности со звонками, смс и мобильным интернетом. Проблемы начались сегодня, 6 июня, около 18:30.

— У меня связь просто отвалилась. Хорошо, что есть вторая симка. А так с «Билайном» не позвонить, в интернет не выйти. Даже смс не работают, — объяснил читатель НГС Дмитрий.