«Связь просто отвалилась»: новосибирские абоненты «Билайна» не могут звонить и пользоваться интернетом

В Новосибирске у пользователей «Билайна» возникли трудности со звонками, смс и мобильным интернетом. Проблемы начались сегодня, 6 июня, около 18:30.
— У меня связь просто отвалилась. Хорошо, что есть вторая симка. А так с «Билайном» не позвонить, в интернет не выйти. Даже смс не работают, — объяснил читатель НГС Дмитрий.
На проблемы пожаловались еще несколько читателей.
Сайт «Сбой.рф» сообщает, что получает много жалоб пользователей на работу «Билайна». В основном недовольны жители Новосибирской области.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в пресс-службу «Билайн». Ответ пообещали прислать в ближайшее время.
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— Некоторые абоненты билайн могут столкнуться с ухудшением работы сервисов. Технические специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить полную работу сервисов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Билайн».
В конце мая у поисковой системы Google произошел массовый сбой по всему миру.