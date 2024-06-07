«Просто, чтобы выработать часы»: на видео попала моющая техника с протекающим баком

В Новосибирске на видео попала неисправная техника для уборки улиц. В группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с моющей техникой, у которой из бочка текла вода.
Видео было снято на улице Российской, автор ролика посчитал, что машине моет дороги, а пачкает.
— Я не понимаю смысл, что он делает. Он едет, якобы собирает грязь, но гораздо больше грязи выливает на дорогу. Просто, чтобы выработать часы, — сказал за кадром автор видео.
Автор видео Сергей подошел к водителю и спросил, почему он так моет улицу. Водитель попросил не снимать его на камеру и ответил, что он работает.
По данным источников НГС, автомобиль принадлежит ДЭУ Советского района. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, что с состоянием техники.
В начале мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил, как проводится уборка улиц в Октябрьском районе. Градоначальник оказался недоволен результатом.