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Город «Просто, чтобы выработать часы»: на видео попала моющая техника с протекающим баком

«Просто, чтобы выработать часы»: на видео попала моющая техника с протекающим баком

Очевидец посчитал, что вода грязная и обругал за это водителя

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2 комментария
Из бочка текла грязная вода

В Новосибирске на видео попала неисправная техника для уборки улиц. В группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с моющей техникой, у которой из бочка текла вода.

Видео было снято на улице Российской, автор ролика посчитал, что машине моет дороги, а пачкает.

— Я не понимаю смысл, что он делает. Он едет, якобы собирает грязь, но гораздо больше грязи выливает на дорогу. Просто, чтобы выработать часы, — сказал за кадром автор видео.

Автор видео поговорил и с водителем

Автор видео Сергей подошел к водителю и спросил, почему он так моет улицу. Водитель попросил не снимать его на камеру и ответил, что он работает.

По данным источников НГС, автомобиль принадлежит ДЭУ Советского района. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, что с состоянием техники.

В начале мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил, как проводится уборка улиц в Октябрьском районе. Градоначальник оказался недоволен результатом.

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Уборка Новосибирск Техника Видео
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